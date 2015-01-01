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मुहिम:महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति का संपूर्ण जिले का दर्जा मिलने तक संघर्ष रहेगा जारी

महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति के प्रधान डॉ. प्रेमराज यादव ने कहा कि महेंद्रगढ़ के नाम को बचाने की जो मुहिम उनकी टीम और क्षेत्र के लोगों द्वारा शुरू की गई थी वह सफल हो गई है। साथ ही उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से यह अपील भी की कि महेंद्रगढ़ को जब तक संपूर्ण जिले का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक सभी क्षेत्रवासी एकजुट होकर इस लड़ाई को प्रत्येक स्तर पर लड़ते रहें।

उनका यह बयान विधानसभा सत्र के दौरान स्थानीय विधायक राव दान सिंह द्वारा महेंद्रगढ़ जिले के नाम परिवर्तन के संदर्भ में सरकार से मांगे गए स्पष्टीकरण के बाद आया। जिसके जवाब में जिला पुनर्गठन समिति के चेयरमैन और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया है कि महेंद्रगढ़ जिले का नाम बदलकर नारनौल किए जाने का कोई भी मामला सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

ज्ञात रहे कि बीते जून माह में मीडिया एवं स्वयं उपमुख्यमंत्री के सोशल मीडिया पर महेंद्रगढ़ जिले का नाम बदलकर नारनौल किए जाने से संबंधित वायरल वीडियो ने जबरदस्त तूल पकड़ा। उसके बाद यादव धर्मशाला में यादव सभा, महेंद्रगढ़ की अगुवाई में लगातार तीन महापंचायत आयोजित हुई।

जिसमें वर्तमान विधायक राव दान सिंह तथा पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने संयुक्त रूप से उपस्थित होकर क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त किया और कहा कि ऐसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापंचायतों के अंतिम दौर में यादव सभा की अगुवाई और सर्वसमाज की उपस्थिति में महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति का गठन करते हुए अलग-अलग समाजों के अध्यक्षों को लेकर एक 16 सदस्यीय शिष्टमंडल तथा 251 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया गया।

जिसमें जिले के चारों विधायकों से लेकर राज्यपाल तक 13 ज्ञापन देने का फैसला किया गया। इस प्रकार जिले के चारों वर्तमान विधायकों, पूर्व शिक्षा मंत्री, महेंद्रगढ़-भिवानी सांसद, जिला पुनर्गठन समिति के दोनों सदस्यों तथा कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष सहित 9 ज्ञापन उपरोक्त सभी से व्यक्तिगत भेंट कर सौंपे।

जबकि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को कोरोना महामारी के कारण समय नहीं मिलने पर ईमेल के माध्यम से प्रेषित किए और पुरजोर मांग की कि महेंद्रगढ़ जिले का नाम यथावत रखते हुए संपूर्ण जिले की सार्थकता बहाल की जाए और जब तक यह नियमित व्यवस्था हो तब तक सप्ताह में कम से कम 2 दिन जिला स्तरीय अधिकारियों को महेंद्रगढ़ सचिवालय में बैठाया जाए।

परिणामस्वरूप सरकार के आदेशों की अनुपालना में तत्कालीन उपायुक्त आरके सिंह ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रत्येक सोमवार को महेंद्रगढ़ सचिवालय में बैठकर लोगों की समस्याओं के निपटान का आदेश जारी किया।

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