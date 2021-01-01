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सराहनीय:गांव की पंचायत ने लिया सर्वसम्मति से निर्णय, ढाढ़ाेत में अब नहीं हाेगा मृत्यु भाेज

महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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महेंद्रगढ़ के गांव ढाढ़ाेत में आयाेजित पंचायत में उपस्थित ग्रामीण। - Dainik Bhaskar
महेंद्रगढ़ के गांव ढाढ़ाेत में आयाेजित पंचायत में उपस्थित ग्रामीण।

गांव ढाढ़ाेत में रविवार को ग्राम पंचायत हुई। जिसकी अध्यक्षता गांव के सरपंच ने की। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गांव में मृत्यु भोज पर पूर्ण रूप से पाबंदी हा। इस दौरान गांव में डीजे बजाने व ट्रैक्टर आदि पर तेज साउंड बजाने को भी प्रतिबंध किया है। गांव में डीजे बजाने पर 51 हजार व मृत्यु भोज करने पर 51 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में गांव की अनेक समस्याओं के बारे में विचार-विर्मश किया गया। इस मौके पर सरपंच बिजेंद्र सिंह, पंच रण सिंह, कप्तान रामकुमार, सुखबीर सिंह मनसराए सहित गांव के अनेक लोग उपस्थित रहें।

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