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सामाजिक कार्य:जरुरमंदों के लिए शुरू होगी ‘नेकी की दीवार’

महेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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सर्दी के मौसम को देखते हुए महेंद्रगढ़ शहर में गरीब व असहाय लोगों की सहायता के लिए “नेकी की दीवार’ शुरू की जाएगी। श्री ओमसाईंराम स्कूल व बचपन प्ले स्कूल के चेयरमैन रमेश सैनी ने बताया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में गरीब व असहाय लोगों के लिए नए व पुराने गर्म वस्त्र जैसे स्वेटर ,शाल,कंबल ,पैंट, शर्ट, जूते ,जुराब ,साड़ी ,सूट आदि वितरित किए जाएंगे ।

इसके लिए शहर के बीच में एक निश्चित स्थान पर स्टाल लगाकर नेकी की दीवार बनाई जाएगी। जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने नए पुराने गर्म कपड़े वहां दान कर सकेंगे व जरूरतमंद गरीब लोग वहां से अपने साइज के वस्त्र छांटकर ले जा सकेंगे। यह मुहिम लगातार 7 दिन तक चलाई जाएगी।

अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर आकर नए गर्म वस्त्र, कंबल, रजाई, गोंद के लड्डू एवं अन्य खाद्य सामग्री बांटना चाहे तो उसका भी हमारी संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत है। उन्होंने सभी लोगों से निवेदन किया है कि अपने घर में परिवार के सदस्यों के छोटे हो चुके कपड़ों को मोहल्ला जवाहर नगर में स्थित श्री ओमसाँईंराम व बचपन प्ले स्कूल में जमा करवा सकते हैं या फिर शहर में इस मुहिम के अंतर्गत बनाई जानेवाली स्टाल पर आकर दान कर सकते हैं।

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