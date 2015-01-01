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झपटमार भी सक्रिय:गले की चेन तोड़ने के आरोप में महिला गिरफ्तार

मंडी अटेली4 घंटे पहले
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फेस्टिव सीजन में झपटमार भी सक्रिय हो गए हैं। अटेली बस स्टैंड पर एक महिला ने गुपचुप तरीके से बस में चढ़ते समय एक यात्री की सोने की चेन तोड़ ली।

पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। केस दर्ज करने के बाद आरोपी महिला को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार राजस्थान के जिला झुंझुनंू की भोमिया की ढाणी निवासी महिला ने बस स्टैंड पर बस में चढ़ते वक्त अटेली की बबीता नामक महिला की गले से चेन तोड़ ली। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए झपटमार को गिरफ्तार कर लिया है।

अब रिमांड के दौरान इस संबंध में उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी। थाना प्रभारी विकास कुुमार ने बताया कि पुलिस दीपावली के पर्व को ध्यान में देखते हुए पुलिस कर्मियों को जगह-जगह तैनात किया गया है। त्योहार के चलते सार्वजनिक जगहों पर भीड़ होने लगी है, ऐस में लोगों ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है।

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