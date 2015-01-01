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आरोप-प्रत्यारोप:महिला ने बिजली निगम मीटर रीडर पर लगाया अश्लील हरकत करने का आराेप

महेंद्रगढ़4 घंटे पहले
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शहर के एक महिला के साथ बिजली निगम में मीटर रीडर ने महिला के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने शहर थाने में पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बिजली निगम के मीटर रीडर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

महिला ने शिकायत में बताया कि उनका पति बाहर प्राइवेट नौकरी करता है। वह अपने घर पर अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ रहती है। उन्होंने बताया कि रामअवतार निवासी आकोदा मीटर रीडर कल सुबह 8 बजे मुझे अकेली देख गलत नियत से घर के अंदर घुस गया और मेरा हाथ पकड़कर कमरे के अंदर खींच लिया व अश्लील हरकत करने लगा।

शोर मचाने पर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा तथा मुंह को हाथ से दबा लिया। इस दाैरान उसने कहा कि वाे बिजली निगम में मीटर रीडर है। तुम्हे झूठे बिजली चोरी केस में फंसवा दूंगा। रात को मेरे पिता करीब 11 बजे मेरे पास आए। मैंने सारी घटना मेरे पिता को बताई। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

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