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मांग:पंचायतों में 50% पद आरक्षित होने से महिलाएं होंगी सशक्त, मिलेगा बराबरी का अधिकार

मंडी अटेली2 घंटे पहले
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जेजेपी की राष्ट्रीय अनीता यादव ने कहा कि हरियाणा की महिलाओं के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। विधानसभा में पंचायती राज एक्ट में संशोधन के बाद अब पंचायती चुनाव में महिलाओं की 50 फीसदी हिस्सेदारी रहेगी। इसके लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल प्रदेश की महिलाओं में नए आत्मविश्वास का संचार करेगा और उन्हें सशक्त करेगा।

ग्राम पंचायत के पंचों के 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए रहेंगे। साथ ही पिछड़ा वर्ग के ए श्रेणी को 8 प्रतिशत आरक्षण व निजी कंपनियोंं में स्थानीय युवाओं को आरक्षण मिलेगा।

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