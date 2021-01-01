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विवाद:सतनाली चौक पर युवक को कार से आए बदमाशों ने पीटा, मामला दर्ज

महेंद्रगढ़5 घंटे पहले
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गांव निची भांडोर निवासी एक युवक ने आरोप लगाया कि सतनाली चौक पर उन्हें कुछ युवकों ने लाठी-डंडो से हमला कर घायल किया। युवक ने शहर पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने 6 नामजद युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गांव भांडोर निची निवासी मंजीत ने पुलिस को बताया कि वह 27 जनवरी को व उनका दोस्त गौरव व अंकुश महेंद्रगढ़ सतनाली चौक पर आए थे।

उस समय रोनी राजपुत, धनश्याम, धोलीया निवासी पहाडवास, मंजीत खातौद, सुदामा खायरा व अजय राजावास कार से आए, आते ही लोहे की राड व डंडों से उन पर हमला कर दिया। उनके दोस्त जान बचाकर वहां से पहले ही भाग गए थे। फिर मेरे साथ मार-पिटाई करने वाले व्यक्ति भाग गए। वह वहा पर बेहोश होकर गिर गया था। किसी ने मुझे सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया।

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