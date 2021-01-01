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बैठक:वन मजदूरों का ठेकेदारों पर ईएसआई व पीएफ फंड में धांधली का आरोप

नांगल चौधरी5 घंटे पहले
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अनाज मंडी में वन मजदूरों की बैठक ब्लॉक प्रधान पप्पूराम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें मजदूरों ने फंड में धांधली का मुद्दा उठाते हुए ठेकेदारों की मनमर्जी के खिलाफ रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि फोरेस्ट विभाग में ठेकेदारों की मार्फत कर्मचारी व मजदूर भर्ती किए गए हैं, जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित डीसी रेट के अनुसार वेतन मिलता है। साथ ही ईएसआई व पीएफ फंड का प्रबंध किया गया है।

ताकि कर्मियों को विभिन्न सुविधाएं मिल सके। मगर ठेकेदारों ने पीएफ फंड की कटौती में धांधली करनी आरंभ कर दी, जिससे हजारों कर्मचारियों की राशि को खतरा उत्पन्न हो गया। उन्होंने जिला प्रशासन तथा विभागीय अधिकारियों से ठेकेदारों के रिकाॅर्ड का निरीक्षण करने की गुहार लगाई है। साथ ही कार्रवाई न होने पर मजदूर यूनियन के बैनर तले धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। बैठक का संचालन रतनलाल ने किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं।

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