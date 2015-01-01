पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सरेंडर के निर्देश:डस्टबिन घोटाले के आरोपी निलंबित सरपंच की अंतरिम जमानत खारिज

नांगल चौधरीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

डस्टबिन खरीद में घोटाला तथा पंचों के फर्जी हस्ताक्षर करके प्रस्ताव पारित करने के आरोपी भुंगारका के सरपंच जगतसिंह की अंतरिम जमानत को सेशन कोर्ट ने कैंसिल कर दी है। साथ ही आरोपी को शाम 7 बजे तक सरेंडर होने के निर्देश जारी कर दिए।

भुंगारका का सरपंच जगतसिंह तथा पंचायत सचिव मूलचंद व उमेश कुमार को डस्टबिन घोटाला, पंचों के जाली हस्ताक्षर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को नसीबपुर जेल में भेज दिया, किंतु वहां पर सरपंच ने सीने में दर्द व बीपी संबंधित शिकायत दर्ज कराई।

जेल प्रशासन ने पीडि़त आरोपी को पहले सामान्य अस्पताल नारनौल में भर्ती कराया। इसके बाद रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया। वहां चिकित्सकों ने हार्ट ब्लॉकेज होने की पुष्टि की, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को एक महीने की अंतरिम जमानत दी थी।

शिकायतकर्ता के वकील ने पैरवी करते हुए कहा कि आरोपी ने अंतरिम जमानत का दुरूपयोग किया है। उसे 18 नवंबर को कोर्ट में सरेंडर होना था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की अर्जी दायर की है, जोकि दस्तावेजों के आधार पर लीगल नहीं है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें