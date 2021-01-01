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जायजा:मुसनोता के पहाड़ों में बरसाती पानी की झील बनाने की तैयारी, विधायक ने किया निरीक्षण

नांगल चौधरी2 घंटे पहले
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मूसनौता पहाड़ पर बरसाती पानी की झील बनाने के लिए स्थान देखते डाॅ. अभय सिंह यादव व अधिकारीगण। - Dainik Bhaskar
मूसनौता पहाड़ पर बरसाती पानी की झील बनाने के लिए स्थान देखते डाॅ. अभय सिंह यादव व अधिकारीगण।
  • रमणीक स्थल को टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदलने के लिए सरकार को भेजेंगे प्रस्ताव

मुसनोता के पहाड़ों में बारहदरी आश्रम के आगे एक ऐसी जगह की पहचान की गई, जहां बांध बनाकर पहाड़ों के पानी को रोककर एक झील का निर्माण किया जा सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां दोनों और पहाड़ स्थित हैं तथा उनके बीच एक बांध का निर्माण करके काफी पानी वहां रोका जा सकता है।

इससे जहां पहाड़ी क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा मिलेगा, वहीं जल संरक्षण एवं संचय की दिशा में भी उस क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा तथा इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगली जीव-जंतुओं के लिए भी यह एक वरदान साबित होगा।

इस झील के निर्माण की दिशा में पहल करते हुए बुधवार को विधायक डॉ. अभयसिंह यादव ने सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एसके यादव एवं एएससीओ हरिराम यादव के साथ पहाड़ों में पानी रोकने के स्थान, वहां बरसाती झील के निर्माण के लिए साइट का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों से विचार-विमर्श भी किया।

विधायक ने बताया कि यह एक ऐसा रमणीक स्थल है जहां आगे चलकर लोगों के मनोरंजन एवं आकर्षण के केंद्र बिंदु के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारी इस विषय में तकनीकी रूप से इसका अध्ययन करेंगे तथा इससे संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

सभी पहलु सही पाए जाने के बाद इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। डॉ. यादव ने बताया की यह पक्का बांध होगा और स्थाई रूप से जल भंडारण प्रदान करेगा। यदि यह प्रोजेक्ट धरती पर साकार रूप लेता है तो इस पहाड़ी क्षेत्र में यह विकास का एक अनूठा नमूना होगा। यहां अनेक प्रकार के जंगली जीव जंतुओं का जीवन विकसित होगा।

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