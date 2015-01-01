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पहल:अधिकतर लोग फोटो खिंचवाने के लिए सफाई अभियान चलाते हैं जिस कारण शहर को स्वच्छ बनाने में नहीं मिल पा रही सफलता

नांगल चौधरी2 घंटे पहले
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  • शहर के प्रत्येक वार्ड में होंगे सफाई और कचरा उठान के पुख्ता प्रबंध, डीएमसी डॉ. जेके आभीर बोले-

स्वच्छता का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि स्वच्छ वातावरण स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा तथा मानसिक सोच सकारात्मक हो पाएगी, जिससे सुदंर, सभ्य और संस्कारित समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। यह विचार डीएमसी डॉ. जेके आभीर ने गुरुवार को शहर के सफाई कर्मचारियों को व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता और सुंदरता सभी चाहते हैं, लेकिन प्रयास नहीं करते। अधिकतर लोग फोटो खिंचवाने के लिए सफाई अभियान चलाते हैं, जिस कारण शहर को स्वच्छ बनाने में सफलता नहीं मिल रही। उन्होंने युवाओं को रोजाना 2-3 घंटे सार्वजनिक स्थानों की सफाई का जनून पैदा करने का आह्वान किया। इससे आत्मिक सुकून मिलने के अलावा मोहल्ले में आपसी प्रेमभाव बढ़ेगा। नांगल चौधरी नपा के 13 वार्डों के लिए 25 सफाई कर्मचारी तथा तीन ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। कचरा उठाने के लिए 7-8 रेहड़ी का प्रबंध कर लिया। कर्मियों को प्रत्येक वार्ड में सुबह और शाम को सफाई करने के निर्देश हैं, लेकिन आमजन की भागीदारी के बिना संपूर्ण स्वच्छता की उम्मीद नहीं। ज्यादातर गंदगी अस्पताल व सार्वजनिक दफ्तरों के आसपास दिखाई देती हैं। संबंधित संचालक या इंचार्जों को सूखे और गीले कूड़े के डस्टबिनों का प्रबंध करना अनिवार्य है। उन्होंने शहर के व्यवसायिक संस्थान व सब्जी बिक्री करने वाले रेहड़ी संचालकों को कचरा नहीं फैलाने की हिदायत दी। कहा कि सड़क के किनारे सब्जी के पत्ते व छिलके डालने की वजह से आवारा पशुओं का जमावड़ा बढ़ गया है, इसलिए नपा प्रशासन ने कचरा उठाने के लिए नया ट्रैक्टर खरीदा है। यह ट्रैक्टर सुबह-शाम शहर में फेरी लगाएगा। इससे पहले उन्होंने दुकानदारों का कचरा उठाने के लिए ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में नपा की चेयरपर्सन बबीता सैनी, सचिव अनिल कुमार, जेई राजेश कौशिक, बीआई रूपेश कुमार, योगेंद्र सिंह, राहुल सेहरावत, संजय कुमार, राहुल यादव मौजूद रहे। डीएमसी डॉ. जेके आभीर ने बताया कि वार्ड 3 में सरकारी कर्मचारियों ने स्वेच्छा से सफाई अभियान चला रखा है, जिनमें पावर हाउस, बिजली निगम, जनस्वास्थ्य विभाग के जेई तथा अन्य कर्मचारी शामिल हैं। उनके प्रयासों ने वार्ड का कायापलट होनी आरंभ हो गई। इस अभियान से अन्य वार्ड के युवाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है।

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