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सतर्क रहने के निर्देश:कॉलेज गेट पर सेनेटाइजर और क्लास में प्रवेश से पहले टैंपरेचर मापने का प्रबंध, 5 फीट की दूरी बना बैठी छात्राएं

नांगल चौधरी9 घंटे पहले
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नांगल चाैधरी में चौधरी बैजनाथ गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती छात्राएं ।
  • स्कूलों में कोविड 19 संक्रमण फैलने पर कॉलेज प्रशासन अलर्ट, गर्म पानी पीने और विटामिन सी युक्त भोजन खाने की हिदायत

स्कूलों में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार बढ़ने पर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला उपायुक्त के कॉलेज इंचार्जों को बचाव के पुख्ता प्रबंध करने की हिदायत के बाद चौधरी बैजनाथ गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अखिलेश कुमार ने प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर तथा क्लास में एंट्री करने से पहले टेंपरेचर मापने का प्रबंध करवाया। साथ ही शिक्षक स्टॉफ व अन्य कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 16 नवंबर से नियमित रूप से कक्षाएं लग रही हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह से स्कूलों में कोविड 19 से पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दूसरी ओर गांव व शहर में भी संक्रमितों की रफ्तार बढ़नी आरंभ हो गई। रिपोर्ट मिलने के बाद जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग तथा शैक्षणिक संस्थानों के इंचार्जों को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए।

स्कूलों में मास्क न लगाकर आने सोशल डिस्टेंस की पालना न होने से बच्चों के संक्रमित होने की ज्यादा संभावना रहती है। एक संक्रमित बच्चा पूरी स्कूल के बच्चों को बीमार कर सकता है, इसलिए बचाव प्रबंध तथा खानपान का स्तर सुधारना ही बेहतर विकल्प है।

प्रशासनिक निर्देशानुसार गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य ने शुक्रवार स्टॉफ कर्मियों की मीटिंग बुलाई। शिक्षकों को सतर्कतापूर्वक मास्क लगाने की हिदायत दी, साथ ही छात्राओं को भी एकत्रित नहीं हों दें। कक्षा में एंट्री से पहले छात्राओं का टेंपरेचर चेक कराने की हिदायत दी। कॉलेज के प्रवेश द्वार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेनेटाइजर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा वाटर कूलर तथा टॉयलेट को धुलवाकर सेनेटाइज करवा दिया। दूसरी ओर शहीद मेजर सतीश दहिया कॉलेज में क्लास रूम के बाहर ही सनेटाइजर का प्रबंध है। स्कूलों में जिला शिक्षा अधिकारी कोविड19 के नियमों का निरीक्षण कर चुके हैं।

मास्क और सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल जरूरी

प्राचार्य ने बताया कि मुंह पर मास्क नहीं लगाने वाली छात्राओं की एंटी नहीं करते हैं। कक्षा में डेस्क की सहायता से डिस्टेंस बनाया है। जिस कारण छात्राएं आपस में संपर्क नहीं कर सकती। शिक्षकों को भी मास्क तथा दस्ताने लगाने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि सतर्कता से ही कोविड 19 पर अंकुश लगाया जा सकता है।

विभाग ने रोजाना शाम तीन बजे मांगी उपस्थिति रिपोर्ट
कॉलेज के प्रवक्ता डॉ.हरनाम सिंह ने बताया कि करीब 40 फीसदी छात्राओं की उपस्थिति रहने लगी है। जिनकी रिपोर्ट रोजाना शाम तीन बजे पोर्टल पर अपलोड करनी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंस रखने के लिए प्राचार्य ने दो शिफ्टों में कक्षा लगाने का प्रबंध किया है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों पूरे स्टॉफ का कोविड चेक करवा चुके। निगेटिव रिपोर्ट मिलने पर कक्षाएं लगानी शुरू कर दी हैं।

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