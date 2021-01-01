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सुविधा:5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के वाहनों को नहीं देना पड़ेगा टोल, चालकों को दिखाना होगा प्रमाण

नांगल चौधरी2 घंटे पहले
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  • सिरोही बहाली के पास नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा चालू, नजदीकी गांव के ग्रामीणों में टोल वसूली पर आक्रोश

सिरोही बहाली के पास नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा शुरू हो गया। सुबह आठ बजे शुल्क वसूली शुरू होते ही नजदीकी गांवों के चालकों में आक्रोश पनप गया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए पहले टोल वसूली बंद कराई। इसके बाद बैठक आयोजित करके लोकल वाहनों का शुल्क माफ करने की शर्त रखी। सहमति होने पर ग्रामीणों ने रोष-प्रदर्शन को विराम दिया है।

बता दें के जयपुर-हिसार सड़क मार्ग को नेशनल हाइवे अथॉरिटी के हैंड ओवर कर दिया है। सरकार के निर्देशानुसार सड़क को सिक्स लाइन में तबदील करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एजेंसी ने सिरोही बहाली के पास टोल प्लाजा निर्धारित किया है। जहां कंट्रोल रूम के अलावा शुल्क वसूली के बूथ स्थापित हो गए।

विभाग की टैंडर प्रक्रिया के दौरान एटलस कंपनी को टोल वसूली की अनुमति मिल गई। नेशनल हाइवे अथॉरिटी के प्रबंधक निदेशक के आदेशानुसार कंपनी से बुधवार सुबह कलेक्शन का चार्ज संभाल लिया। वसूली शुरू होते ही टोल पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। चालकों ने लोकल गांवों के होने संबंधित तर्क देकर शुल्क देने से इंकार कर दिया।

छूट नहीं मिलने पर नजदीकी गांवों के लोग टोल पर पहुंच गए। उन्होंने टोल के बेरिकेटिंग को हटा दिया और कलेक्शन बूथों को बंद करने की हिदायत दी। टोल कर्मियों की शिकायत मिलने पर टैंडर होल्डर कंपनी के निदेशक मौके पर पहुंच गए। उन्होंने नेशनल हाइवे के उच्चाधिकारियों से संपर्क किया।

उनके निर्देशानुसार उन्होंने वसूली प्रक्रिया को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया तथा ग्रामीणों बातचीत के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने लोकल वाहनों का टोल माफ करने की शर्त रखी। करीब दो घंटे वार्तालाप के बाद पांच किलोमीटर वाले गांव निर्धारित किए गए।

जिनके वाहनों का टोल माफ करने पर सहमति बनी। लेकिन चालकों को वाहन के कागज व सरपंच द्वारा सर्टिफाई दस्तावेज बूथ ऑपरेटर को दिखाने होंगे। सहमति बनने पर ग्रामीणों ने रोष-प्रदर्शन को खत्म कर दिया तथा घरों को रवाना हो गए।

सूचना बोर्ड लगाकर चालकों को टोल चालू होने की देंगे सूचना : ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए नेशनल हाइवे ने तीन दिन तक टोल वसूली स्थगित रखने की हिदायत दी है। इस दौरान नोटिस बोर्ड लगाकर चालकों को टोल चालू होने की सूचना दी जाएगी। इसके बाद निर्धारित रेटों के अनुसार वाहनों से शुल्क वसूला जाएगा। सुरक्षा को लेकर टोल पर सीसीटीवी कैमरे तथा गार्डों की तैनाती रहेगी।

टोल वसूली के विरोध की आड़ में अपनों को नौकरी दिलाने की चर्चाएं
टोल प्लाजा चालू होने पर ग्रामीण एक स्वर में आक्रोशित दिखाई दिए। सूत्रों के अनुसार कई ग्रामीणों ने विरोध की आड़ लेकर अपनों को नौकरी देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने टोल इंचार्ज व कर्मचारियों पर विभिन्न तरीके से प्रभाव जमाने के प्रयास किए। इस दौरान टोल प्रबंधक का रुख नरम रहा। उन्होंने ग्रामीणों की हर मांग पर सहमति जताई है।

एटलस कंपनी के ऑनर मुकेश सिंगला ने बताया कि टोल प्लाजा का एरिया 20 किलोमीटर रहेगा। बुधवार सुबह आठ बजे नेशनल हाइवे ने टोल प्लाजा को हैंड ओवर कर दिया है। उनके निर्देशानुसार ही वाहनों के टोल शुल्क निर्धारित किए हैं। ग्रामीणों की मांग पर पांच किलोमीटर के दायरे वाले गांवों के वाहनों का शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन चालकों को सरपंच समेत आवश्यक दस्तावेज दिखाने होंगे।

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