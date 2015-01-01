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शराब के ठेके पर छापा:सीहमा में लाइसेंसी ठेके के बाहर रखी 182 पेटी शराब बरामद, गलत तरीके से रखी थी शराब

नारनौल2 घंटे पहले
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मुख्यमंत्री के उड़नदस्ते, सीआईडी एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार सुबह गांव सीहमा में कनीना-नारनौल रोड पर स्थित शराब के ठेके पर छापा मारकर लाइसेंसशुदा शराब की दुकान से बाहर साथ लगते कमरे में रखी 192 पेटी शराब जब्त की है।

छापामारी टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सदर थाना नारनौल में ठेका संचालकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवा लाइसेंसशुदा दुकान से बाहर रखी 192 पेटी शराब आबकारी विभाग को सौंप दी। बता दें कि सीआईडी की गुप्त सूचना पर गुरुवार सुबह सीएम फ्लाइंग के डीएसपी बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसआई सत्यवीर सिंह, एचसी अजय कुमार, सीआईडी के डीआई विश्वजीत यादव, एसआई लीलाराम, एएसआई पवन कुमार, भीम सिंह, संदीप, एचसी अनिल कुमार व आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर दलीप सिंह ने गांव सीहमा में कनीना-नारनौल रोड पर चल रहे शराब के ठेके पर छापा मारा। इस दौरान छापामारी टीम ने शराब के ठेके का रिकार्ड चेक किया तथा वहां स्टॉक में रखी शराब की गिनती की। रिकार्ड के अनुसार 15 गुणा 15 की शराब की दुकान का लाइसेंस था, जिसमें रखी शराब सही थी। परंतु ठेकेदार ने दुकान के अलावा ठेके के साथ लगते कमरे के अंदर दरवाजा निकाल कर उसमें शराब रख रखी थी। आबकारी विभाग के नियमानुसार लाइसेंसशुदा ठेकेदार भी उसके पास जितनी जगह का लाइसेंस है, वह उतनी ही जगह पर शराब रख सकता है। यदि वह इसके अलावा दूसरे स्थान पर शराब रखता है तो वह गलत है। सीहमा में कनीना-नारनौल रोड पर स्थित शराब के ठेके के संचालकों ने लाइसेंसशुदा जगह से बाहर ठेके के साथ लगते कमरे में 192 पेटी शराब रख रखी थी, जो गलत है। ऐसे में ठेकेदार के खिलाफ सदर थाना नारनौल में मुकदमा दर्ज करवाया गया है तथा शराब की दुकान से बाहर रखी शराब की बोतलों को जब्त किया गया है।

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