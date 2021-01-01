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चोर रंगेहाथ पकड़े गए:कंपनी कैंप में चोरी करते 3 बदमाशों को पकड़ा

नारनौल5 घंटे पहले
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चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी पुलिस िगरफ्त में। - Dainik Bhaskar
चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी पुलिस िगरफ्त में।

एचजी इंफ्रा इनिपिरिंग कंपनी के मैनेजर ने स्टाफ के सहयोग से शनिवार दोपहर ताजपुर बस स्टैंड के निकट स्थित कंपनी के कैंप में चोरी करते 3 आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मैनेजर के बयान दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को इन्हें नारनौल अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों आरोपियों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर दिया है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया ताजपुर बस स्टैंड पर एचजी इंफ्रा कंपनी का कैंप है। कंपनी मैनेजर मनीष ने शनिवार दोपहर स्टाफ के सहयोग से कैंप में चोरी करते 3 युवकों को काबू किया। इन चोरों से पूछताछ की तो उन्होंने नाम अमित वासी बसीरपुर, नरेश वासी भोड़ी व कृष्ण वासी सैदपुर बताया था। मैनेजर ने पुलिस को बुलाकर तीनों को हवाले कर दिया।

मैनेजर ने बताया स्टोर से काफी सामान गायब है। आरोपियों ने कंपनी के स्टोर में चोरी करना कबूल किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर रविवार को उन्हें अदालत नारनौल में पेश किया। न्यायालय ने आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

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