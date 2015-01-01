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सुविधा:जिले के 8 विकास खंडों में बनेंगे 32 विलेज नॉलेज सेंटर

मंडी अटेलीएक घंटा पहले
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  • भवन निर्माण पर 1 करोड़ 59 लाख लाख रुपए खर्च होंगे
  • पंचायतीराज विभाग को 31 मार्च तक पूरा कराना होगा काम

पंचायतों में विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने व मुख्यमंत्री घोषणाओं को धरातल पर अमल में लाने के लिए पंचायती राज के गुड़गांव से आये सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने जिले के विभाग के अधिकारियों व कर्मियों की गुरुवार को अटेली बीडीपीओ कार्यालय में बैठक ली।

जिलास्तरीय बैठक में आठों खंडों के संबंधित पंचायतीराज के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर रूप सिंह हुड्डा ने सीएम घोषणाओं व दूसरे कार्यों को 31 मार्च से पूरा करने तथा तकनीकी कमियों पूरा करने हिदायतें दी। विकास कार्यों में कोताही व काम नहीं करने वाले कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सख्ती दिखाई।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में समाज के कमजोर वर्ग व अनुसूचित जाति वर्ग की स्कीमों का धरातल पर लागू करे तथा मनरेगा के तहत कैटल फार्म का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए एबपीईओ ग्राउंड पर कार्य करे। अगर उनके कार्यों में पारदर्शिता व खामी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई होने की बात कही। जिले में एक्सईएन राज की ओर से बनने वाली 34 व्यायामशालाओं की रिपोर्ट भी ली। जिनमें 27 पूर्ण होने पर संतोष जताया शेष को जल्द पूरा करने की बात की ही। इसके अलावा समिति की ओर से बनने वाली 23 व्यायामशालाओं पर भी चर्चा हुई।

नांगल चौधरी में हाल ही में घोषित 4 व्यायामशालाओं व 4 कम्युनिटी सेंटर के एस्टीमेट पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जिले के 8 विकास खंडों में बनने वाले 4-4 विलेज नॉलेज सेंटर भवन बनाए जाएंगे। इन भवनों पर 27 लाख रुपए खर्च होंगे। इनमें पंचायत पुस्तकालय, पंचायत घर व दूसरे पंचायत कार्यों में उपयोग कर सकती हैं। इनके लिए जिले में 1 करोड़ 59 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। इस मौके पर कार्यकारी अभियंता नरेश यादव, एसडीओ उदयसिंह, राजकुमार, जेई ललित कुमार मौजूद रहे।

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