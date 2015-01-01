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आरोपी रांची से गिरफ्तार:बाइक कंपनी की डीलरशिप देने के नाम पर 35 लाख की धोखाधड़ी

नारनौल12 मिनट पहले
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जावा मोटरसाइकिल की डीलरशिप दिलाने के नाम पर 35 लाख रुपए ऐंठने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जालसाज ने एक साल पहले जिले के एक व्यक्ति से ठगी की थी। केस दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी, गुरुवार को झारखंड के रांची से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी चंद्रमोहन ने बताया कि पिछले साल 31 दिसंबर को कनीना में करीरा गांव के निवासी विनोद कुमार पुत्र रामअवतार को जावा मोटरसाइकिल कंपनी की डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर उनसे लगभग 35 लाख रुपए ठग लिए गए थे। पीड़ित ने फर्जीवाड़े के तुरंत बाद थाने में इसकी शिकायत दी।

जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके बाद इकोनोमिक सैल टीम ने जांच शुरू की और रांची (झारखंड) से आरोपी देवाशीष प्रियदर्शी पुत्र संजय कुमार ठाकुर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पिछले साल इस घटना को अंजाम दिया।

फर्जी वेबसाइट बनाकर झांसे में लेते थे
एसपी ने बताया कि आरोपी जाली दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न कंपनियों के सिम प्राप्त कर उनके माध्यम से ऑनलाइन कंपनियों और फर्जी वेबसाइट द्वारा भिन्न-भिन्न तरीकों से लोगों को झांसा देकर ठगी करते थे। जावा मोटरसाइकिल कंपनी की डीलरशिप देने के लिए इस गिरोह ने वेबसाइट बनाई थी, जिसमें दिए गए नंबरों पर जब कोई संपर्क करता था तो उसे झांसे में लेकर ठगी कर ली जाती थी। फर्जीवाड़ा करने वाले इस गिरोह तक पहुंचने में इकोनोमिक सैल टीम की अहम भूमिका रही है।

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