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विकास:जिले में बागवानी को बढ़ावा देने केे लिए बना 5.31 करोड़ रुपए का बजट

नारनौलएक घंटा पहले
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  • एडीसी ने ली जिला बागवानी मिशन क्रियान्वयन इकाई की बैठक में दिए निर्देश-अधिकारी इन योजनाओं के साथ ज्यादा किसानों को जोड़ें

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को 25 से 100 फीसदी तक अनुदान दिया जाता है। समन्वित बागवानी विकास मिशन की उपयोजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन में वर्ष 2020-21 के लिए जिले में 5.31 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

जिला की भौगोलिक स्थिति देखते हुए यहां पर बागवानी की काफी संभावनाएं हैं। अधिकारी इन योजनाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ें, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो।

एडीसी उपायुक्त अभिषेक मीणा ने डीआरडीए में ये निर्देश जिला बागवानी मिशन क्रियान्वयन इकाई की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस मौके पर जिला बागवानी मिशन क्रियान्वयन इकाई के अध्यक्ष एवं एडीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में क्रियान्वयन ईकाई नारनौल के सभी सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों से विचार-विमर्श किया गया।

इस बैठक में जिला बागवानी अधिकारी एवं जिला बागवानी मिशन क्रियान्वयन इकाई नारनौल सदस्य सचिव मनदीप यादव ने वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही समन्वित बागवानी विकास मिशन की उपयोजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2020-21 के तहत दी जाने वाली सहायता व एक्शन प्लान बारे में जानकारी दी। एडीसी ने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन स्कीम में किसानों के लिए 25 से 100 प्रतिशत विभिन्न मदों में सहायता का प्रावधान है।

इस योजना का ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसे मेंं इस तरह की योजनाओं का बागवानी के क्षेत्र को बढ़ाने मेंं बहुत योगदान रहेगा। उन्होंने जिला बागवानी अधिकारी एवं जिला बागवानी मिशन क्रियान्वयन इकाई नारनौल के सदस्य सचिव मनदीप यादव को विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

बैठक में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ राजपाल, एलडीएम दिनेश प्रभु, डीडीएम नाबार्ड ओमपाल एएससीओ डॉ हरिराम व अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। साथ ही जिले में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार रखे। बैठ में प्रगतिशील किसान व गैर सरकारी सदस्य गजराज, विनोद, भानाराम, शेरसिंह, राधेश्याम, जिला बागवानी सलाहकार देवेन्द्र कुमार व देवेंद्र फील्ड सलाहकार भी उपस्थित थे।

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