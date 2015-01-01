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कोरोना का कहर:63 नए कोरोना वायरस संक्रमित केस आए, 92 मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौटे

नारनौलएक घंटा पहले
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  • जिले में अब कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 5216 हुई

जिला महेंद्रगढ़ में गुरुवार 63 नए कोरोना वायरस संक्रमित केस आए, जबकि 92 रोगी ठीक होकर घर लौटे। इसके साथ ही अब जिला में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 5216 हो गई है। सीएमओ डॉ. अशोक कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके स्थान पर कार्यभार संभाल रहे डिप्टी सीएमओ डॉ. संजय बिश्नोई ने बताया कि गुरूवार 92 कोरोना संक्रमित मरीज को डिस्चार्ज किया गया है।

अभी तक जिले में कुल 4656 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक जिला में 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना के 551 केस अभी भी एक्टिव हैं। जिले में 5 नवंबर तक 113084 नागरिकों की स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से 70066 मरीजों में सामान्य बीमारी पाई गई है। उन्होंने बताया कि कोविड.19 के लिए अब तक जिले से 87640 सैंपल भेजे गए हैं। इनमें से 1339 सैंपल की रिपोर्ट आनी शेष है।

कोरोना संक्रमित की सूची
डेरोली अहीर, बामनवास, बुचोली, कनीना, मोहल्ला गांधी कॉलोनी नारनौल, फ्रेंड्स कॉलोनी महेंद्रगढ़, धनौंदा, सतनाली, न्यू कॉलोनी सीआईए रोड नारनौल, मोहल्ला चांदूवाड़ा नारनौल, रामपुरा, मोहल्ला बास महेंद्रगढ़, झूक, निहालावास, नांगल अटेली, अली सरमन अटेली, मोहल्ला भुरीवाला महेंद्रगढ़, जड़वा, खटोटी खुर्द, राव तुलाराम चौक महेंद्रगढ़, जांझडियावास, मोहम्मदपुर, रघुनाथपुरा, नांगल मोहनपुर, बिहाली, मोहल्ला सराय नारनौल, मोहल्ला मिश्रवाड़ा नारनौल, नियाज अलीपुऱ, मोहल्ला केशव नगर नारनौल, मोहल्ला फ्रांसखाना नारनौल, नारनौल हाउसिंग बोर्ड, हसनपुर, में 1-1, नारनौल हुडा सेक्टर, मोहल्ला खरखड़ी नारनौल, नारनौल पुलिस लाइन, पवेरा, नूनी अव्वल, रामबास, मोहल्ला राव का नारनौल में 2-2, नसीबपुर, कांवी, श्रीश्याम कॉलोनी नारनौल, बागोत में 3-3 तथा दौचाना में सर्वाधिक 6 संक्रमित मिले हैं।

कनीना खंड में 7 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव
खंड में गुरुवार को भी 7 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जिसकी सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमित मरीजों के घरों के आस-पास के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लोगों के स्वास्थ्य की जांच शुरू कर दी है।

उप-नागरिक अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी सुनील ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को भी खंड के 7 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। जिसमें गांव धनौंदा से तीन महिलाआंे, कनीना कस्बे के वार्ड नंबर 9 से एक पुरुष व गांव बाघोत से तीन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है।

जिसकी सूचना के बाद से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। जिन सभी के सैंपल भी जल्द ही लेकर जांच की जाएगी।

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