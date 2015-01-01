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कोविड-19:89 मरीजाें ने दी काेराेना काे मात, अब जिले में 504 सक्रिय

नारनौल3 घंटे पहले
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फ्रंट वाॅरियर्स की कड़ी मेहनत और जागरुकता के बलबूते अब काेराेना की रिकवरी में तेजी आई है। शनिवार को 21 नए केस मिले तो 89 लोग संक्रमणमुक्त भी हुए। हेल्थ बुलेटिन पर नजर डालें तो अब तक जिले में 5298 में से 4785 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं।

डिप्टी सीएमओ डॉ. संजय बिश्नोई ने बताया कि कोरोना के 504 केस अभी भी एक्टिव हैं। जिले में 7 नवंबर तक 113808 नागरिकों की स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से 70582 मरीजों में सामान्य बीमारी पाई गई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के लिए अब तक जिले से 88436 सैंपल भेजे गए हैं। इनमें से 1662 सैंपल की रिपोर्ट आनी शेष है।

यहां मिले 21 केस
शनिवार को मानपुरा में 2, कुराहवटा में 1, नांगल सिरोही में 1, निंबी में 1, नसीबपुर में 10, मोहल्ला राव का नारनौल में 3, बाबा खेतानाथ स्टाफ कॉलोनी नारनौल में 1, हुडा सेक्टर नारनौल में 1 व मुकुंदपुरा में 1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई।

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