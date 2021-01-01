पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धरना:ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने किसान आंदोलन को दिया समर्थन

नारनौल5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बाईपास पर दिए जा रहे किसान धरना स्थल पहुंचकर समर्थन दिया

ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने रविवार को जिला सचिव एवं किसान नेता कामरेड बलबीर सिंह के नेतृत्व में रविवार को बाईपास पर दिए जा रहे किसान धरना स्थल पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर जिला सचिव बलबीर सिंह ने कहा कि दिल्ली की दहलीज पर चल रहे किसान आन्दोलन ने हमारे देश के लाखों लोगों के बीच आशा की एक नई किरण पैदा की है। किसान आन्दोलन में सैकड़ों किसानों ने अपने अनमोल जीवन देकर शहादत दी है। इस अवसर पर छाजूराम रावत व बिजेंद्र सिंह ने भी किसानों को संबोधित किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser