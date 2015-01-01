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सम्मान:सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों काे किया सम्मानित

नारनौल2 घंटे पहले
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प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी काे चेक देते प्राचार्य अनिल कुमार।

बाबा खेतानाथ राजकीय बहुतकनीकी संस्थान नारनौल में 27वीं खेल प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का शुक्रवार को सम्मान किया गया। कोविड-19 के कारण इस प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को पहले सम्मानित नहीं किया जा सका था।

इस मौके पर प्रधानाचार्य अनिल यादव ने सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए बताया कि लड़कों में इलेक्ट्रोनिक्स के निखिल को प्रथम पुरस्कार स्वरूप 5100 रुपए, सिविल इंजीनियरिंग के योगेश को 3100 रुपए, सिविल के मंजीत व इलेक्ट्रिकल के अजय को 2100 रुपए के चेक वितरित किये गए।

लड़कियों में सिविल इंजीनियरिंग की शालू को प्रथम पुरस्कार में 5100 रुपए, इलेक्ट्रॉनिक्स की संगीता को 3100 रुपए, कंप्यूटर की वर्षा को 2100 रुपए के चेक प्रदान किए गए। प्रधानाचार्य ने सभी विजेताओं को बधाई दी और भविष्य में और भी परिश्रम करने को प्रेरित किया। इस अवसर पर अनिल यादव, नरेश शर्मा, राकेश यादव, मनोज यादव भी उपस्थित रहे।

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