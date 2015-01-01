पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मांग:बूस्टर ऑपरेटरों ने बकाया वेतन का जल्द भुगतान करवाने की मांग की

नारनौलएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में ठेकेदार के तहत कार्यरत बूस्टर ऑपरेटरों की मीटिंग गुरुवार सुबह पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस नारनौल में जिला प्रधान कृष्णकांत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मीटिंग में उपस्थित बूस्टर ऑपरेटरों ने ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों पर उनका मई माह का वेतन रोकने तथा इस रोके गए वेतन के भुगतान को लेकर उनकी मंशा ठीक नहीं होने का आरोप लगा सरकार से बकाया वेतन का जल्द भुगतान करवाने की मांग की है। इस मौके पर मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधान ने बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग में ठेकेदार के तहत 38 बूस्टर आपरेटन कार्यरत हैं। इन 38 कर्मचारियों का एक माह का वेतन करीब 4 लाख रुपए बनता है। जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व ठेकेदार ने बूस्टर ऑपरेटरों को मई माह के वेतन का भुगतान नहीं किया है।

इस रोके गए वेतन के भुगतान बारे विभागीय अधिकारी व ठेकेदार कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि इस रोके के वेतन को लेकर ठेकेदार व विभागीय अधिकारी की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि बूस्टर ऑपरेटरों की इस समस्या से एक्सईएन को भी अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन एक्सईएन भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं।

इससे स्पष्ट है कि विभागीय अधिकारी मई महीने का वेतन गोलमाल करना चाहते हैं। इसके अलावा ठेकेदार कर्मचारियों का पीएफ भी उनके खातों में जमा नहीं करवा रहा है। जबकि उनके वेतन से हर महीने पीएफ काटा जा रहा है। मई माह के वेतन व पीएफ घोटाले को लेकर बूस्टर ऑपरेटरों का एक प्रतिनिधिमंडल नांगल चौधरी के विधायक डॉ. अभय सिंह से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाएगा। प्रधान ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द ही समाधान नहीं किया गया तो यूनियन बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। जिसका जिम्मेवारी जनस्वास्थ्य विभाग व ठेकेदार स्वयं होगा। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान कौशल कुमार भी उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें