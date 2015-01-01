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फसल खरीद:61 किसानों की 1217 क्विंटल खरीदा कपास

मंडी अटेलीएक घंटा पहले
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  • जिले में 5966 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया

अटेली अनाज मंडी में गुरुवार को कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद कार्य विधायक सीताराम यादव ने 2 नवंबर को शुरू करवाया था। उसके बाद निर्धारित शेड्यूल में गुरुवार को 61 किसानों कपास 1217 क्विंटल खरीदी हुई। इससे पहले 2 नवंबर को 21 किसानों की कपास 427 क्विंटल खरीदी हुई थी।

बता दें कि अटेली मंडी गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार को कपास की खरीदने का शेड्यूल बनाया गया हैं। कपास सरकारी खरीद बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल खोल दिया गया हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के परचेजर आकाश विजय सिंह ने बताया कि अटेली अनाज मंडी में दो कॉटन मीलों को इसके लिए अधिकृत किया हुआ हैं।

इस खरीद केंद्र पर कनीना सहित कही का किसान पंजीकृत किसान अपनी फसल बेच सकता हैं। परचेजर आकाश विजय सिंह ने बताया कि 28 एमएम का 5725, 27 एमएम का 5665 रुपए के प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। रूई में पीलापन नहीं होना चाहिए। बिनौला खराब नहीं होना चाहिए। नर्मे के अंदर गिट्टी नहीं होने के साथ तय मापदंड पर ही कपास की सरकारी खरीद होगी। मंडी के सचिव यदुराज यादव ने बताया कि किसान अपने फसल कपास बेचने के लिए आधार कार्ड, बैंक पास बुक, रजिस्ट्रेशन स्लिप आदि की दो फोटो कापी व अन्य दस्तावेज साथ लाये। मंडी में अभी दो मीलों को इसके लिए अनुबंध किया है जिन पर सरकारी रेट पर खरीद होगी।

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