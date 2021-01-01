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जिला मुख्यालय मुद्दा:बार एसोसिएशन नारनौल की आपात बैठक बुलाकर 21 सदस्यीय जिला बचाओ संघर्ष समिति का किया गठन

नारनौल2 घंटे पहले
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नारनौल में आपात बैठक में विचार विमर्श करते अधिवक्ता। - Dainik Bhaskar
नारनौल में आपात बैठक में विचार विमर्श करते अधिवक्ता।
  • महेंद्रगढ़ के अधिवक्ताओं के समानांतर अब जिला मुख्यालय नारनौल के अधिवक्ता भी लामबंद
  • आज और कल वर्क सस्पेंड रखकर न्यायालय परिसर मेंं शुरू किया जाएगा धरना

जिला मुख्यालय का मुद्दा अब गरमा गया है। महेंद्रगढ़ के अधिवक्ताओं के समानांतर अब जिला मुख्यालय नारनौल के अधिवक्ता भी लामबंद हो गए हैं। इसके लिए बुधवार बार एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाकर संघर्ष का बिगुल बजा दिया गया। इस लड़ाई को लडऩे के लिए 21 सदस्यीय जिला बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है।

जिला बार एसोसिएशन के प्रधान अशोक यादव की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे बाररूम में बैठक हुई। बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों ने गंभीरतापूर्वक जिला महेंद्रगढ़ जिसका मुख्यालय नारनौल स्थित है, का नाम बतौर जिला नारनौल किए जाने और वर्तमान में इस जिले की भौगोलिक स्थिति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ व परिवर्तन ना किए जाने पर विचार-विमर्श किया गया।

इसके साथ साथ पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों में जब तक एक समान कोई स्टैंडर्ड व क्राइटेरिया सरकार द्वारा निर्धारित ना किया जाए तब तक जिला न्यायालय स्तर पर विखंडन नहीं करने और नए न्यायालय की स्थापना नहीं करने के बारे में विचार विमर्श किया और इसके खिलाफ संघर्ष करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया।

इसके लिए सर्वप्रथम जिला बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया। जिसमें प्राथमिक स्तर पर 21 सदस्य शामिल किए गए हैं। इस कमेटी के अंतर्गत विभिन्न सब कमेटियों का गठन किया गया है। ताकि संघर्ष को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जिनमें जनसंपर्क कमेटी, प्रेस कमेटी, सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सब कमेटी, न्याय व प्रशासनिक स्तर पर कार्य करने को सब कमेटी शामिल है।

कमेटियों के जरिए जनप्रतिनिधियों सामाजिक व धार्मिक संगठनों से समन्वय स्थापित करके उन सभी के अध्यक्षों को इस संघर्ष समिति में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और जिले के वर्तमान स्वरूप को कायम रखने के लिए हर प्रकार से संघर्ष किया जाएगा। इसके लिए पूरे जनसाधारण को मदद करने के लिए बार एसोसिएशन नारनौल के अधिवक्ता अपना भरपूर सहयोग देंगे।

कमेटी गठन के पश्चात बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक स्तर पर 2 दिन गुरुवार व शुक्रवार के लिए सभी अधिवक्ता न्यायालय में कार्य करने से अबस्ट्रेन रहेंगे और इस अवधि में कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा और सरकार द्वारा जिले की अंदरूनी संरचना के साथ छेडख़ानी की जो मूवमेंट अंदरुनी रूप से की जा रही है।

उसके विरोध में गुरुवार व शुक्रवार 2 दिन तक वकील हड़ताल पर रहेंगे तथा आगामी कार्रवाई के लिए शुक्रवार को सुबह 11 बजे बार रूम में दोबारा बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिसमें आगामी संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कोई अधिवक्ता जिला बार एसोसिएशन के सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों की अवहेलना करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई बार एसोसिएशन द्वारा की जाएगी। सर्वसम्मति से यह निर्णय भी लिया गया कि बार रूम के साथ लगते मैदान में विरोध स्वरूप बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा नियमित तौर पर रोजाना सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक धरना दिया जाएगा। इसकी शुरुआत गुरुवार से ही की जाएगी।

इस संदर्भ में बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे नियत समय व स्थान पर धरने में अवश्य भाग लें। इस विषय में जिला न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों तथा जिला प्रशासन को भी उचित माध्यम से सूचना दी जाएगी।

जिला बचाओ संघर्ष समिति के प्रमुख सदस्य: जिला बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य प्रधान अशोक यादव एडवोकेट के अलावा कर्ण सिंह यादव, राकेश मेहता, विजयपाल चौधरी, ओमप्रकाश यादव, उमराव सिंह, रतनलाल सैनी, चंद्र प्रकाश गुर्जर, सुभाष यादव, केशव संघी, सुरेंद्र ढिल्लो, रानी साहिबा, लिया एडवोकेट, भवानी शंकर शर्मा, रामपाल यादव, पवन यादव सचिव जिला बार एसोसिएशन, सुधीर यादव, सुरेंद्र सिंह के अलावा अन्य सदस्य भी शामिल थे।

बैठक में कहा गया कि जिले का नाम लगभग 400 वर्षों से भी पहले नारनौल रहा है तथा जिला स्तर के तमाम अधिकारी यहां कार्यरत रहे हैं और अभी भी हैं। बिना किसी सरकारी अधिसूचना के जिले का नाम जिला नारनौल से जिला महेंद्रगढ़ लिखना शुरू कर दिया गया है।

बैठक में ये दिए गए तर्क
हरियाणा व पंजाब राज्य का संयुक्त उच्च न्यायालय है और दोनों राज्यों में अभी तक उपमंडल स्तर पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के न्यायालय लगाने के लिए कोई क्राइटेरिया दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है और ना ही इस विषय में कोई एक समान योजना व सरकार की पॉलिसी निर्धारित की गई हैै।

इसलिए सभी क्षेत्रों का समान विकास करने और सभी को एक समान न्याय प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम एक समान पॉलिसी बनाकर क्राइटेरिया फॉर स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाना जरूरी है। इसलिए क्राइटेरिया व पॉलिसी बनने तक वर्तमान पोजिशन के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए।

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