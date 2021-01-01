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कार्य शुरु:कोरियावास मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण ने पकड़ी गति, 13 भवनों का 70% काम पूरा

नारनौल5 घंटे पहले
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गांव कोरियावास में निमार्णाधीन मेडिकल कॉलेज भवन। - Dainik Bhaskar
गांव कोरियावास में निमार्णाधीन मेडिकल कॉलेज भवन।
  • कोविड-19 की वजह से करीब 6 महीने से काम बंद पड़ा था, अब 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य
  • मेडिकल कॉलेज के समीप बनेगी कई सुविधाओं युक्त बड़ी धर्मशाला, अस्थल बोहर मठ के महंत, सांसद बालकनाथ ने निर्माण को दी सहमति

कोरियावास मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्य ने अब गति पकड़ ली है। कॉलेज परिसर में वर्तमान में 13 भवनों का निर्माण कार्य जारी है। जो कि 70 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ कई भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर उनमें फिनिशिंग कार्य किया जा रहा है। शहर के समीपवर्ती गांव कोरियावास में मेडिकल कॉलेज परिसर में निर्माण कार्य यूं तो सितंबर 2019 में आरंभ हो गया था।

शुरुआती तीन-चार माह ग्राउंड वर्क व अन्य आवश्यक औपचारिकताओं में बीत गए। उसके बाद कोविड-19 की वजह से करीब 6 महीने काम पूर्णत: बंद रहा। सितंबर 2020 में कार्य फिर शुरू हुआ, लेकिन निर्माण सामग्री, लेबर आदि की कम उपलब्धता के चलते एक-डेढ़ महीने काम प्रभावित ही रहा। अब दो तीन महीने से कार्य पूरी गति से चल रहा है।

कॉलेज परिसर में फिलहाल 13 भवनों का निर्माण प्रगति पर है। निर्माता कंपनी के अनुसार जिन भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है उनका 70 प्रतिशत काम हो चुका है। इसके अलावा कुछ भवनों का निर्माण कार्य पूरा भी हो गया है तो कुछ छोटे भवनों या साइटों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जिनका कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो गया है उनमें फिनिशिंग कार्य शुरू कर दिया गया है। कंपनी का कहना है इन पेंडिंग काम को जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

इन भवनों का चल रहा निर्माण

1. मुख्य हॉस्पिटल बिल्डिंग 2. एकेडमिक बिल्डिंग 3. ब्वाॅयज हॉस्टल 4. गर्ल्स हॉस्टल 5. एग्जामिनेशन हॉल 6. सीनियर्स रेजिडेंशियल बिल्डिंग 7. जूनियर रेजिडेंशियल बिल्डिंग 8. डायरेक्टर रेजिडेंश 9. बड़े-बड़े 2 अंडरग्राउंड टैंक 10. टाइप वन टू फोर स्टाफ क्वार्टर

2022 तक भवन निर्माण कार्य पूरा करने टारगेट है :राणा

भवन निर्माण कार्य अब पूरी गति से चल रहा है। कोई रुकावट नहीं आई तो हमारा लक्ष्य अगस्त 2022 तक इसको पूरा करने का है। कोविड में लॉक डाउन की वजह से कुछ परेशानियां थीं, अब वो सामने नहीं हैं ।
-आरके राणा, महाप्रबंधक, आहलुवालिया कान्ट्रेक्ट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।

इस मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने कोई बड़ी संस्था खोलने के लिए महंत चांदनाथ ने खरीदी थी 19 एकड़ जमीन

अस्थल बोहर मठ के मठाधीश एवं अलवर से सांसद महंत बालकनाथ की ओर से कोरियावास मेडिकल कॉलेज के समीप आधुनिक सुविधाओं युक्त बड़ी धर्मशाला का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए महंत ने नांगल चौधरी के विधायक का धर्मशाला निर्माण का आग्रह स्वीकार करते हुए अपनी सहमति दे दी है। नांगल चौधरी के विधायक डॉ. अभय सिंह यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले महंत बालकनाथ गांव रामबास आए थे। इस दौरान उन्होंने यह आग्रह किया था। उन्होंने महंत बालक नाथ को बताया था कि स्वर्गीय महंत चांदनाथ द्वारा 19 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने कई वर्ष पहले क्षेत्र में कोई बड़ी संस्था खोलने के लिए खरीदी थी।

अब चूंकि उनके सपनों के अनुसार कोरियावास में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है और कॉलेज प्रारंभ होने के बाद मरीजों के साथ जो परिवार के सदस्य इत्यादि लोग आएंगे तो उनके ठहरने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में डॉ. यादव ने महंत के समक्ष निवेदन करते हुए कहा कि वह इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और महंत चांदनाथ का इस क्षेत्र से बड़ा लगाव रहा है।

इसलिए इस सुविधा की व्यवस्था के लिए एक आधुनिक धर्मशाला का निर्माण करा दें। महंत बालकनाथ ने इसे सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि वह यथासमय इसका निर्माण करवा देंगे। डॉ. यादव का कहना है कि महंत बालक नाथ की क्षेत्र को यह बहुत बड़ी सौगात होगी। जो मेडिकल कॉलेज आने वाले हर व्यक्ति के लिए सुविधा प्रदान करेगी। क्षेत्र इस काम के लिए उनका ऋणी रहेगा।

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