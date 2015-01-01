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वाटर टैंक की मंजूरी:हुडा सेक्टर में दूसरे वाटर टैंक का निर्माण कार्य शुरू, एक साल में होगा काम पूरा

नारनौलएक घंटा पहले
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शहर के हुडा सेक्टरवासियों के लिए अच्छी खबर है कि यहां की बढ़ती पानी की मांग को देखते हुए हुडा प्रशासन ने एक और नए वाटर टैंक की मंजूरी प्रदान की है। इसके निर्माण कार्य का शुभारंभ हुडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान डॉ. आरएन यादव व उप प्रधान सत्यनारायण वर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रधान ने बताया कि नवनिर्मित टैंक की क्षमता 144 लाख गैलन की होगी।

यह 152 मीटर लंबा तथा 127 मीटर चौड़ा होगा। टैंक का निर्माण कार्य एक साल में पूरा हो जाएगा। इसके निर्माण के बाद सेक्टर में पेयजल समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सेक्टर की समस्याओं व विकास कार्यों के लिए 22 नवम्बर को सुबह 10 बजे इंडियन बैंक के पीछे पार्क में एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है।

जिसमें अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी व आगे के एक्शन प्लान पर विचार विमर्श किया जाएगा।

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