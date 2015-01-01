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तम्बाकू मुक्त रखने की शपथ:स्वास्थ्य के लिए घातक है तंबाकू का सेवन

नारनौल2 घंटे पहले
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स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला में 9 से 15 नवंबर तक मनाए जा रहे तंबाकूमुक्त सप्ताह के तहत आज नागरिक अस्पताल परिसर में डिप्टी सीएमओ एनटीसीपी डॉ. नवीन यादव ने अधिकारी-कर्मचारियों व आमजन को सार्वजनिक व निजी स्थानों को तम्बाकू मुक्त रखने की शपथ दिलाई।

उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तंबाकू के सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों मुंह का कैंसर, पेट व गले का कैंसर व टीबी जैसी बीमारियों का होने का भय बना रहता है। यदि सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति तम्बाकू व धूम्रपान का सेवन करते पाया जाता है, तो सरकार के दिशा निर्देशानुसार उस व्यक्ति का चलान काटा जाता है। डिप्टी सीएमओ ने आमजन से अनुरोध किया है कि वे सार्वजनिक व निजी स्थानों को तंबाकू मुक्त रखने में सहयोग करें।

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