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विरोध:कृषि कानूनों व बिजली बिल-2020 की प्रतियां फाड़ी

मंडी अटेलीएक घंटा पहले
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  • नये कृषि तीनों कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं

अखिल भारतीय किसान संघर्ष तालमेल कमेटी के आह्वान पर देशव्यापी रोड़ जाम कार्यक्रम के तहत गुरुवार अटेली मण्डी पुराना बस स्टैंड पर किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को रद्द करने व बिजली बिल-2020 को वापस लेने के लिए प्रदर्शन किया गया। इसमें तीनों कृषि के काले कानूनों बिजली बिल-2020 की प्रतियां फाड़ी गई।

इस अवसर पर संगठन के जिला सचिव बलबीर सिंह ने कहा कि किसान लम्बे समय से किसानों के कर्ज खत्म किए जाए व किसानों को दाम लागत से डेढ़ गुणा से अधिक दो जैसी प्रमुख मांग उठाते आ रहें हैं, लेकिन भाजपा की सरकार ने लॉकडाउन की आड़ में किसानों को बर्बाद करने वाले तीन काले कानूनों को पारित कर किसान को अपने ही जमीन पर भू-दास बनाकर कॉर्पोरेट घरानों व बड़ी व्यापारी कंपनियों के समक्ष असहाय व लाचार छोड़ दिया है। नये तीनों कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं है।

ओमप्रकाश ने कहा कि किसानों को अपने फसल के वाजिब दाम नहीं मिलने व कर्ज के तले दबा किसान आज आत्महत्या को मजबूर है और अब तक देशकेगोदामों में अनाज भरने व देश का पेट पालने वाले किसान 4 लाख से अधिक सम्मानित किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने 9 नवम्बर को करनाल व 26-27 नवंबर को दिल्ली चलने का भी कार्यक्रम बताया। प्रदर्शन में सतीश कुमार, छाजूराम रावत, अमरसिंह, सीताराम, मामनचंद, शेर सिंह मोजूद रहे।

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