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कोरोना:खुशियों में खलल डाल रहा कोरोना 24 घंटे में रिकॉर्ड 95 संक्रमित

नारनौल4 घंटे पहले
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  • 98 डिस्चार्ज भी हुए, एक्टिव केस बढ़कर 553 हुए

कोरोना संक्रमण ने त्योहार की चमक फीकी कर दी है। संक्रमितों के ग्राफ में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, गुरुवार को भी जिले में 95 नए केस मिले। यह एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। राहत की बात यह रही कि कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर वापसी करने वालों की संख्या भी 98 रही, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या रही। इसके साथ ही अब जिला में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 5670 हो गई है।

डिप्टी सीएमओ डॉ. संजय बिश्नोई ने बताया कि गुरुवार को 98 कोरोना संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, अभी तक जिले में कुल 5108 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। 10 लोगों की संक्रमण से मौत भी हुई है। कोरोना के 553 केस अभी भी एक्टिव हैं। जिले में 12 नवंबर तक 115692 नागरिकों की स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से 72387 मरीजों में सामान्य बीमारी पाई गई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के लिए अब तक जिले से 92018 सैंपल भेजे गए हैं। इनमें से 992 सैंपल की रिपोर्ट आनी शेष है।

यहां मिले नए केस
कोरियावास.1, बलाह कला .3, डोहर कला .1, नीरपुर .6, सिहोर .1, कांटी .2, दीवान कॉलोनी महेंद्रगढ़ .1, मोहल्ला सैनीपुरा महेंद्रगढ़.1, मोहल्ला बास महेंद्रगढ़.1, बेरी.1, राठीवास .1, आदर्श कॉलोनी.6, सिसोठ .2, जेरपुर .3, मोहल्ला नई सराय नारनौल .1, मोहल्ला बावड़ीपुर नारनौल.3, नारनौल हुडा सेक्टर .5, एमपी नगर नारनौल.1, शास्त्री नगर .1, गोद .3, राजपुरा .7, मोहनपुर कनीना .9, हमीदपुर .1,दौचाना .1, गाहड़ा .2, अनाज मंडी महेंद्रगढ़ .1, मोदीपुरम कॉलोनी महेंद्रगढ़.1, बाघोत.1, खैरोली .3, पाली. 4, कांवी .5, जासावास.1, पालड़ी पनिहार.2, रेलवे स्टेशन नारनौल.1, झाड़ली .1, खेड़की.1, एसपी निवास के सामने नारनौल.1, निहालावास .1, नुनी शेखपुरा .1, फतेहपुर .1, श्यामपुरा.1, जवाहर नगर महेंद्रगढ़.1, मोहल्ला धोलियान नारनौल.1, हुडीना.1, तलोट.1, नांगल चौधरी .1 शामिल रहे।

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