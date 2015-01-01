पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निर्णय वापस लेने की मांग:मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ किया प्रदर्शन

नारनौल2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस 53 हजार से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष और पूरे कोर्स की फीस 40 लाख रुपए करने के विरोध में मंगलवार को ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की ओर से लघु सचिवालय में विरोध प्रदर्शन किया। इसके पश्चात सीटीएम के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इसके माध्यम से मेडिकल कालेज की फीस बढ़ोतरी के निर्णय को वापस लेने की मांग की गई।

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश ने कहा कि यह फीस वृद्धि नहीं है, बल्कि खुली लूट है। यह स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा के निजीकरण, व्यावसायीकरण और व्यापारीकरण की ओर बढ़ता एक कदम है। मेडिकल फीस 40 लाख करने से गरीब छात्र और आम जनता डॉक्टर बनने का सपना तक भी नहीं देख सकेंगे। केवल अमीर घर के छात्र ही डॉक्टर बन पाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए सरकार एजुकेशन लोन देगी और ये वृद्धि केवल उनके लिए है जो प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते है, लेकिन सरकार ने अपनी पॉलिसी में साफ कहा है कि डॉक्टरों को सरकारी नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। इस मौके पर विजेंद्र सिंह, छाजूराम रावत, सतीश कुमार, ऋषि कुमार एडवोकेट, ओमपाल सिंह, भीमसेन मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें