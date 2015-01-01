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वेतन की परेशानी:आदेश के बावजूद पार्ट टाइम कर्मियों को निर्धारित तारीख पर नहीं मिल रहा वेतन

नारनौल9 घंटे पहले
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  • जल्द विधायक व मंत्री को ज्ञापन देने का लिया निर्णय

हरियाणा चतुर्थ श्रेणी स्कूल पार्ट टाइम कर्मचारी यूनियन 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगी। यह निर्णय प्रधान सुरेश कुमार रोहिल्ला की अध्यक्षता में नेताजी सुभाषचंद्र बोस पार्क में आयोजित बैठक में लिया गया। इसमें शिक्षा विभाग के जिले के सभी पांच ब्लाकों के चतुर्थ श्रेणी स्कूल पार्ट टाइम कर्मचारियों ने भाग लिया।

बैठक में सुरेश कुमार ने कहा कि शिक्षा निदेशालय पंचकूला के चतुर्थ श्रेणी स्कूल पार्ट टाइम कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख को वेतन जारी करने के आदेश दे रखे हैं। शिक्षा निदेशालय के इन आदेशों की प्रदेश के सभी जिलों में पालना हो रही है, लेकिन जिला महेंद्रगढ़ में उन आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। इन्हें समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

इसके विरोध में जिले के स्कूल पार्ट टाइम कर्मचारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना भी दे चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। महेंद्रगढ़ ब्लॉक प्रधान मोतीलाल ने बताया कि 7 तारीख को वेतन जारी करने की मांग को लेकर जल्द चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विधायक व मंत्री को ज्ञापन देंगे।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार की कर्मचारी, मजदूर एवं आमजन विरोध नीतियों के खिलाफ विभिन्न ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में चतुर्थ श्रेणी स्कूल पार्टटाइम कर्मचारी भाग लेंगे। बैठक में अतरसिंह पटीकरा, आशा देवी, सुनील कुमार, मुकेश व जयराज भी उपस्थित रहे।

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