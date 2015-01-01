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मिशन एडमिशन:सतनाली कॉलेज में 6 से 15 नवंबर तक होंगे डॉक्यूमेंट जमा

सतनाली मंडी4 घंटे पहले
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  • बीए, बीकॉम एवं बीएससी के सभी छात्रों को करवाने होंगे डॉक्यूमेंट जमा

इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर (रेवाड़ी) से संबद्ध कॉलेजों में जारी प्रवेश प्रक्रिया के तहत बीए, बीकॉम एवं बीएससी मेडिकल व नॉन मेडिकल के सभी छात्रों को 15 नवंबर तक प्रवेश संबंधित डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करवाने होंगे।

राजकीय महाविद्यालय सतनाली से प्रो. विरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बीए, बीकॉम एवं बीएससी के प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का 6 नवंबर से 16 नवंबर तक प्रवेश संबंधित विभिन्न कागजात कॉलेज में जमा करवाने होंगे ताकि प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा सके।

राजकीय महाविद्यालय सतनाली में बीए की 320,बीकॉम की 80, बीएससी नॉन मेडिकल की 120 तथा बीएससी मेडिकल की 60 सीटें हैं। उन्होंने बताया कि विभाग के आदेशानुसार कागजात जमा करवाने की प्रक्रिया 6 नवंबर से 16 नवंबर तक जारी रहेगी।

बीए, बीकॉम व बीएससी के छात्रों को करवाने होंगे कागजात जमा
प्रो. विरेंदर सिंह ने बताया कि कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जारी निर्देशानुसार बीए, बीकॉम एवं बीएससी मेडिकल व नॉन मेडिकल के सभी छात्रों को दसवीं व बारहवीं कक्षा की मार्कसीट, आधार कार्ड, बैंक खाता, रिजर्व कैटेगरी के छात्र जाति प्रमाण-पत्र, रिहायशी प्रमाया-पत्र व आय प्रमाण पत्र सहित ओरिजनल चरित्र प्रमाण-पत्र, एक फोटो तथा जमा की गई फीस की रसीद आदि कागजात कॉलेज में जमा करवाएं ताकि प्रवेश की आगामी प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसके अलावा हरियाणा राज्य से बाहर के छात्र बारहवीं कक्षा की मार्कशीट व ओरिजनल माइग्रेशन सहित ईमेल व गैप-ईयर सर्टिफिकेट आदि कागजात कॉलेज में जमा करवाने होंगे।

कॉलेजों में लगेंगी 16 नवंबर से नियमित कक्षाएं
प्रदेश की कालेजों में अब 16 नवंबर से नियमित कक्षाएं लगाई जाएंगी। उच्चतर शिक्षा के डायरेक्टर जनरल ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए अब कालेजों में 16 नवंबर से नियमित कक्षाएं लगाने को मंजूरी प्रदान की है। बता दें कि इससे पूर्व उच्चतर शिक्षा विभाग ने 2 नवंबर से कालेजों में कक्षाएं लगाने संबंधी गाइडलाइन जारी की थी।

राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज, नारनौल के दाखिला नोडल अधिकारी डॉ. सतीश सैनी ने बताया कि कालेजों में फिजिकल काउंसलिंग के तहत रिक्त सीटों पर दाखिले देने की प्रक्रिया चल रही है। फिजिकल काउंसलिंग के तहत दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को 5 नवंबर तक ऑनलाइन फीस जमा करवाने का प्रावधान है।

इसके बाद रिक्त सीटों पर दोबारा फिजिकल काउंसलिंग के तहत दाखिला देने की प्रक्रिया की जाएगी। इस दाखिला प्रक्रिया के चलते उच्चतर शिक्षा विभाग ने अब नई गाइडलाइन जारी करते हुए अब 16 नवंबर से नियमित कक्षाएं लगाने को मंजूरी प्रदान की है।

उच्चतर शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार कालेज खुलने के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन की पूरी पालना की जाएगी। कालेज खुलने पर प्रत्येक विद्यार्थी की गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग कर अंदर प्रवेश करवाया जाएगा। इसके बाद कालेज के अंदर हैंड वॉश करवा विद्यार्थियों को अपने कक्षाओं में सोशल डिस्टेंस बना तक बैठने की हिदायत दी जाएगी।

इसके साथ ही प्रवक्ताओं तथा कॉलेज स्टाफ की भी थर्मल स्क्रीनिंग कर उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। कालेज प्रबंधन का प्रयास रहेगा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

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