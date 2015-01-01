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अच्छी खबर:सरकारी दफ्तरों में अब ई-ऑफिस सिस्टम लागू हाेगा, कागजाें की बजाय ऑनलाइन चलेंगी फाइल

नारनौल2 घंटे पहले
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  • सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री करेंगे नई कार्यप्रणाली का शुभारंभ

समयबद्ध कार्य का निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकारी दफ्तरों में अब ई-ऑफिस सिस्टम लागू हाेगा। शुरुआत सोमवार से डीसी कार्यालय से होगी, इसके अंतर्गत फाइलोंं की मूवमेंट ई-ऑफिस के माध्यम से हो सकेगी। इसके लिए डीसी कार्यालय से जुड़ी सभी ब्रांच के स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब अलग-अलग बैच में जिले के शेष कार्यालयों में भी यही व्यवस्था शुरू होगी।

इसके बाद 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस व्यवस्था काे लागू करेंगे। लघु सचिवालय मेंं शुक्रवार काे ई-ऑफिस प्रणाली के संबंध मेंं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक मेंं यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक मीणा ने दी। उन्हाेंने कहा कि प्रदेश में फाइलोंं की मूवमेंंट अब ऑनलाइन शुरू की जाएगी।

सबसे पहले डीसी कार्यालय की सभी ब्रांच के कर्मचारियों का एनआईसी द्वारा ई-मेल आईडी बनाकर प्रशिक्षण दिया गया है। अब सोमवार से सभी ब्रांचोंं मेंं ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलोंं का आदान-प्रदान होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने सभी कर्मचारियों की एनआईसी द्वारा तैयार ई-मेल आईडी लेकर अपने कार्यालय में अपनी जरूरत के हिसाब से मुख्यालय से इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग रखें, साथ ही इसकी एक कॉपी एनआईसी को दें ताकि तकनीकी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

डीसी ऑफिस से होगी शुरुआत, फिर अन्य विभागों में इसे लागू किया जाएगा : एडीसी ने बताया कि अब अलग-अलग बैच मेंं विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित विभाग से उनके कर्मचारियों के कार्यों का बंटवारा करके जिम्मेदारी तय की जाएगी।

इससे पहले सभी कार्यालयों मेंं ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलों का आदान-प्रदान करने का ड्रिल भी किया जाएगा। 25 दिसंबर के बाद प्रदेश के किसी भी कार्यालय में बिना ई-ऑफिस के फाइलोंं का मूवमेंंट नहीं होगा। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि इसका प्रशिक्षण सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को दिलाया जाए। इस बैठक में सीएमजीजीए कौस्तुभ ने विभागों द्वारा अब तक इस संबंध मेंं की गई कार्यवाही के बारे में बताया।

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