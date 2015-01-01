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प्रदर्शन:68 दिन पहले हुई बेटे की मौत पर न्याय मांगने एसपी के दरबार में पहुंची बुजुर्ग मां

नारनौल2 घंटे पहले
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  • केस दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण ने किया प्रदर्शन

गांव दौंगली के रविंद्र आत्महत्या मामले में घटना के 68 दिन बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने से खफा उसकी बूढ़ी विधवा मां ने गांव के अनेक लोगों के साथ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रोष जताया। इस मौके पर प्रदर्शनकारी चितवन वाटिका से रोष मार्च निकालकर लघु सचिवालय पहुंचे।

जहां एसपी चंद्रमोहन को शिकायतपत्र सौंपकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने तथा दोषियों को जल्द गिरफ्तार करवाकर रविंद्र की बूढ़ी मां न्याय दिलाने की मांग की गई। एसपी को सौंपे शिकायत पत्र में कहा गया है कि 68 दिन पहले दौंगली के रविंद्र कुमार ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी पर रविंद्र को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया था।

उस समय पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन इस घटना के 68 दिन बाद भी आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में संलिप्त उसकी पत्नी को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। इससे मृतक की बूढ़ी मां पुलिस की अब तक की कार्रवाई से खफा है तथा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा अपनी नाराजगी जताई है।

इसी के चलते मृतक की बूढ़ी मां ने शुक्रवार को गांव के अनेक लोगों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया है तथा इस मामले की जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कराकर मामले में संलिप्त दोषियों को गिरफ्तार कराने की मांग की है। इसके साथ ही मृतक की बूढ़ी मां ने उसे न्याय नहीं मिलने तक चुप नहीं बैठने की बात कही है।

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