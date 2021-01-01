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निर्देश:मेधावी छात्र योजना के आवेदन में कमियां 8 फरवरी तक दूर कराएं

नारनौल2 घंटे पहले
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डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत जिन छात्रों के आवेदन में कमियां हैं तो वे 8 फरवरी तक लघु सचिवालय में स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के कमरा नंबर-313 में पहुंचकर कमियां दूर कराएं।उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत 10वीं 12वीं व स्नातक स्तर पर अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को 8 से 12 हजार रुपए तक का लाभ दिया जाता है। छात्रवृत्ति के लिए अंकों की प्रतिशतता निर्धारित की गई है।

प्रतिशतता को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है। विद्यार्थी द्वारा निर्धारित प्रतिशतता पूरी करना अनिवार्य है। विद्यार्थियों के अभिभावकों की सभी साधनों से वार्षिक आय 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीसी ने बताया योजना के लिए छात्रों को आवेदन में सुधार का मौका दिया गया है।

अब ये छात्र अपने आवेदन में सुधार के लिए किसी भी कार्यदिवस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में 8 फरवरी तक आवश्यक दस्तावेज लेकर पहुंचें। कमियां दूर करने के बाद पात्रता अनुरूप लाभ दिया जाएगा। डीसी अजय कुमार ने बताया कि इस योजना से गरीब तबके के मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावट न आए इसके लिए यह योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है।

4 माह की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

कनीना. उन्हानी में चार माह की काव्या की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शव का महेंद्रगढ़ उप नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बच्ची के पिता अनिल ने बताया वह कनीना के उन्हानी का रहने वाला है। 2 फरवरी मंगलवार की दोपहर को पत्नी ने काव्या को दूध पिलाकर सुलाया था। देखा तो बच्ची की सांस नहीं चल रही थी। वे उसे सरकारी अस्पताल ले गए जहां चिकित्सक ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।

जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष का चुनाव 21 को

नारनौल| जांगिड़ ब्राह्मण महासभा हरियाणा के जिला अध्यक्ष का चुनाव 21 फरवरी को होगा। इस चुनाव प्रक्रिया में कोविड-19 के मापदंडों की पालना की जाएगी। जिला प्रधान पंचम सिंह व सचिव महावीर प्रसाद ने बताया कि प्रथम चरण के चुनावों का नामांकन 21 फरवरी को विश्वकर्मा मंदिर नारनौल में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक किए जाएंगे। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया को संपन्न करने का प्रस्ताव है।

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