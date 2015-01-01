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योजना:परिवार पहचान पत्र अपडेट नहीं करवाने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा इस माह का वेतन

नारनौलएक घंटा पहले
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  • सभी कर्मचारियों के लिए परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाना हुआ जरूरी

इस बार उन्हीं कर्मचारियों को सेलरी मिलेगी, जो अपना परिवार पहचान पत्र को अपडेट कराएगा। इस संबंध में सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने मातहत सभी कर्मचारियों का परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाएं।

इसके लिए कर्मचारी खुद भी मेरा परिवार डॉट हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर लॉग इन कर सकते हैं अथवा किसी भी अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपने परिवार का ब्यौरा अपडेट कर सकते हैं। एडीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि इस योजना को सरकार प्राथमिकता के आधार पर सिरे चढ़ाने मेंं लगी है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद समय-समय पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला महेंद्रगढ़ में 2.10 लाख परिवार हैं। इनमें से 93 हजार परिवारों ने अपना ब्यौरा अपडेट करवा लिया है। जिला में अब तक लगभग 44 फीसदी परिवारों ने ही पीपीपी को अपडेट करवाया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। शहरी क्षेत्रों में बहुत कम परिवारों ने अपडेट करवाया है।

इस बार उन्हीं कर्मचारियों को सेलरी मिलेगी, जो अपना परिवार पहचान पत्र को अपडेट कराएगा। इस संबंध में सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने मातहत सभी कर्मचारियों का परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाएं।

इसके लिए कर्मचारी खुद भी मेरा परिवार डॉट हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर लॉग इन कर सकते हैं अथवा किसी भी अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपने परिवार का ब्यौरा अपडेट कर सकते हैं। एडीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि इस योजना को सरकार प्राथमिकता के आधार पर सिरे चढ़ाने मेंं लगी है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद समय-समय पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला महेंद्रगढ़ में 2.10 लाख परिवार हैं। इनमें से 93 हजार परिवारों ने अपना ब्यौरा अपडेट करवा लिया है। जिला में अब तक लगभग 44 फीसदी परिवारों ने ही पीपीपी को अपडेट करवाया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। शहरी क्षेत्रों में बहुत कम परिवारों ने अपडेट करवाया है।

22% नागरिकों ने परिवार पहचान पत्र को कराया अपडेट
शहरी क्षेत्रों मेंं यह आंकड़ा 28 फीसदी है। नांगल चौधरी व कनीना शहर में 34 फीसदी, नारनौल में 29 फीसदी, अटेली मेंं 28 फीसदी तथा महेंद्रगढ़ शहर में 22 फीसदी नागरिकों ने अपने परिवार पहचान पत्र को अपडेट करवाया है। राज्य के सभी परिवारों की जानकारी डिजिटल रूप में एकत्रित की जा रही है।

भविष्य में परिवार पहचान पत्र बहुत ही जरूरी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि विभिन्न मौकों पर दिए जाने वाले कई प्रकार के प्रमाण-पत्र बार.बार बनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि इस काम को जिला में गति देने के लिए जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियोंं का परिवार पहचान पत्र अपडेट हो।

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