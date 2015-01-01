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बैठक:परिवार आईडी, निष्ठा प्रशिक्षण; अंत्योदय और सरल केंद्रों पर दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की

नारनौल9 घंटे पहले
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एसडीएम मनोज कुमार ने कहा है कि अब किसी भी योजना के लिए आवेदन करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अंत्योदय केंद्र पर ही सभी योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है। एसडीएम की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में सक्षम योजना व सरल केंद्रों की भी समीक्षा बैठक में सीएमजीजीए कौस्तुभ विराट भी मौजूद थे।

इसमें एसडीएम ने सबसे पहले सक्षम योजना की समीक्षा करते हुए एसडीएम ने विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए सभी अधिकारियों की सराहना की और उन्होंने आह्वान किया कि वे इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा।

इस बैठक में साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी, निष्ठा प्रशिक्षण, पहल कार्यक्रम, परीक्षा की तैयारी तथा परिवार पहचानपत्र के स्टेटस समीक्षा की गई। इसमें बीईओ नांगल चौधरी संजय यादव, बीईओ अटेली संतोष चौहान, बीआरपी राकेश कुमार तथा बीआरपी सीमा गर्ग के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इसके बाद एसडीएम ने सरल केंद्रों पर दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की।

उन्होंने अटेली व नांगल चौधरी के तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे लंबित कार्यों को जल्द निपटाएं। उन्होंने केंद्रों पर औसत प्रतीक्षा समय को और कम करने के लिए सभी ऑपरेटरों को निर्देश दिए कि वे अपने कार्य की स्पीड को और अधिक बढ़ाएं, ताकि लोगों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से यह आह्वान करें कि वे अंत्योदय सरल केंद्र पर आकर सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं के लिए फाॅर्म भरें। इस बैठक में सरल सुपरवाइजर भूपेंद्र के अलावा अन्य केंद्रों के ऑपरेटर भी मौजूद रहे।

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