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दिल्ली-जयपुर नेशनल हाइवे ब्लॉक:नारनौल पहुंची किसान आंदोलन की आंच, बहरोड़ से वाहनों को डायवर्ट करने पर नारनौल में लगा 8 किमी लंबा जाम

नारनौल13 मिनट पहले
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  • शाहजहांपुर में दिल्ली-जयपुर नेशनल हाइवे ब्लॉक कर धरने पर बैठे हैं किसान

कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बाॅर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की आंच गुरुवार को अप्रत्यक्ष रूप से नारनौल पहुंच गई। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली-जयपुर नेशनल हाइवे पर राजस्थान के शाहजहांपुर में किसानों द्वारा लगाए गए जाम के चलते पुलिस द्वारा बहरोड़ में बड़ी संख्या में रोके गए ट्रकों को गुरुवार को नारनौल के रास्ते रेवाड़ी-गुड़गांव भेजने के लिए पनियाला मोड व बहरोड़ से नांगल चौधरी डायवर्ट कर दिया। इसके चलते गुरुवार को सुबह से लेकर देर शाम तक नारनौल की सड़कों से बड़ी संख्या में ट्रक गुजरे। इसके चलते एक बार सुबह ढाणी बाठोठा से नारनौल तक वाहनों की 8 से 10 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। बाद में वाहनों को डायवर्ट करने की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर व्यवस्था संभाली तथा वाहनों को बिना रोके नारनौल बाईपास के रास्ते सीहमा-कनीना होते हुए रेवाड़ी की ओर रवाना कर दिया।

बता दें कि केंद्र सरकार के तीन कृषि बिलों के विरोध में दिल्ली बाॅर्डर समेत अनेक स्थानों पर पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिला महेंद्रगढ़ में किसान आंदोलन का अभी तक कोई असर देखने को नहीं मिला है। यहां सभी सड़कों पर वाहनों का आवागमन निर्बाध रुप से जारी है। ऐसे में जिले में किसान आंदोलन का प्रत्यक्ष तौर पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। परंतु गुरुवार को किसान आंदोलन की आंच अप्रत्यक्ष रुप से जरूर नारनौल पहुंच गई।

जानकारी के अनुसार किसान आंदोलन के समर्थन में बहरोड़ के निकट शाहजहांपुर में किसानों ने दिल्ली-जयपुर नेशनल हाइवे को जाम कर रखा है। इसके चलते पिछले चार-पांच दिनों से राजस्थान पुलिस ने बड़ी संख्या में ट्रकों को बहरोड़ रोक रखा है। बहरोड़ में ट्रकों की लगातार बढ़ती संख्या से वहां यातायात व्यवस्था बुरी तरह गड़बड़ा गई है। इसके चलते राजस्थान पुलिस ने गुरुवार सुबह बहरोड़ में रोके के ट्रकों को नारनौल की ओर डाइवर्ट कर दिया। इसके चलते गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में ट्रकों के नारनौल पहुंचने पर यहां 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।

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