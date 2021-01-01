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कार्रवाई:राजस्थान सीमा पर स्थित अस्पताल में कराई भ्रूण लिंग जांच, एक केस के वसूलते थे 70000 रुपए

नारनौल2 घंटे पहले
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  • गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, नांगल चौधरी थाने में पीएनडीटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज

जिला समुचित प्राधिकरण ने भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह एक जांच के नाम पर 70 हजार रुपए हड़पता था। प्राधिकरण को गुप्त सूचना मिली थी कि एक नेटवर्क राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर एरिया में भ्रूण लिंग जांच कराता है, जिस पर जिला समुचित प्राधिकरण ने डॉ. अरुण कालरा के नेतृत्व में डॉ. हर्ष चौहान, हेमन्त ग्रोवर जिला औषधि नियंत्रक एवं संजीव कुमार की टीम गठित की।

टीम ने फौरन एक्शन लिया और एक डेकोय मरीज बनाकर दुधवा निवासी जालु सिंह नामक व्यक्ति से सम्पर्क किया। उसने भ्रूण लिंग जांच के लिए 70000 रुपए की मांग की। 50000 ऑनलाइन पहले डालने पर आगे की कार्यवाही करने को कहा व 20000 काम होने के बाद देने को कहा। 50000 ऑनलाइन डलवाने के बाद उसने 31 जनवरी को भ्रूण लिंग जांच के लिए निजामपुर पहुंचने को कहा। पीएनडीटी रेडिंग टीम डेकोय मरीज के साथ निजामपुर पहुंची।

इसके बाद जालु सिंह ने गर्भवती महिला को दनचोली मोड़ पर बुलाया। वहां जालु सिंह एक अन्य व्यक्ति अजय निवासी टीबा बसई के साथ पहुंचा। जहां से गर्भवती महिला को अजय अपने साथ अजित हॉस्पिटल मिहड़ा राजस्थान ले जाकर नाॅर्मल एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड करवाया और वापस दनचोली मोड़ पहुंचकर गर्भवती महिला के पेट मे लड़का होना बताया। इसके बाद बकाया 20000 जालु सिंह को थमाते समय रेडिंग टीम को इशारा कर दिया।

इशारा मिलते ही टीम ने दोनों को पुलिस के सहयोग से पकड़ लिया। उनसे 20000 रुपए बरामद किए। हालांकि अजित हॉस्पिटल का अभी कोई रोल जांच में नहीं मिला है। बाकी की जांच व दोषियों पर कार्रवाई के लिए नांगल चौधरी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गयी है।

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