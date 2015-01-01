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निर्देश:ग्रुप-डी में नियुक्त खिलाड़ी बनवाएं अपना खेल ग्रेडेशन प्रमाण-पत्र

नारनौल2 घंटे पहले
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जिले के जिन खिलाड़ियाें की ग्रुप डी की नौकरी में खेल कोटे से नियुक्ति हुई है, वे खिलाड़ी जिला खेल कार्यालय में आकर अपना खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लें। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी परसराम ने बताया कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार ग्रुप-डी मेंं खेल कोटे से कुछ युवाओंं को ग्रुप-डी में भर्ती किया गया था। इन युवाओं के लिए खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र जरूरी है।

जिन खिलाड़ियाें ने अभी तक अपना ग्रेडेशन प्रमाणपत्र नहींं बनवाया है, वे जल्द से जल्द नेता जी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम में स्थित जिला खेल कार्यालय में आकर बनवा सकते हैं। सभी खिलाड़ी अपने सारे दस्तावेज साथ लेकर आएं, ताकि उनका खेल ग्रेेडेशन संबंधी प्रमाणपत्र की कार्यवाही की जा सके। जिस कर्मचारी ने जिस भी जिले से प्रमाणपत्र बने हैं, उसी जिले के जिला खेल कार्यालय मेंं जाकर यह ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवाना हाेगा।

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