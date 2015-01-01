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सीआईडी एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:प्रदूषण नियमों की अनदेखी पर 2 साल पहले सील हुई रबड़ फैक्ट्री चलती मिली, सीएम फ्लाइंग की छापेमारी में खुलासा, दोबारा लगाई गई सील

नारनौल4 घंटे पहले
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नारनाैल में रबड़ फैक्ट्री में छापामारी करते सीएम फलाइंग व सीआईडी की टीम।

मुख्यमंत्री के उड़नदस्ते, सीआईडी एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने गुरुवार तड़के 3 बजे शहर के निजामपुर रोड पर स्थित महावीर रबर फैक्ट्री पर छापा मारा। प्रदूषण नियमों को ताक पर रखने की वजह से इस फैक्ट्री को दो साल पहले सील किया गया था, इसके बावजूद यहां सील तोड़कर काम किया जा रहा था।

सीएम उड़नदस्ते ने यहां 2 कारिंदों को बिना अनुमति सील तोड़कर टायर जलाकर उनका तेल निकालते रंगे हाथों पकड़ा। इस दौरान छापामारी टीम ने मौके पर ही 19750 लीटर काले तेल से भरे एक टैंकर को भी अपने कब्जे में लिया। टीम ने रबर फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवा तेल से भरे टैंकर को सेल टैक्स विभाग के सुपुर्द कर दिया है। बता दें कि सीआईडी को गुप्त सूचना मिली थी कि नारनौल के निजामपुर रोड पर स्थित महावीर रबर फैक्ट्री को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, धारुहेड़ा ने अगस्त 2018 में सील किया था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अभी तक फैक्ट्री चालू करने की अनुमति नहीं मिली है।

इसके बावजूद फैक्ट्री संचालक बिना अनुमति के सील तोड़कर अवैध तौर पर फैक्ट्री को चला रहे हैं। अवैध तरीके किए जा रहे इस कारोबार से भारी मात्रा में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। गुप्त सूचना मिलने पर सीआईडी की टीम ने बुधवार रात 10 बजे फैक्ट्री पर जाकर मौका-मुआयना किया तो फैक्ट्री को चलते पाया। इसके बाद सीआईडी ने इसकी सूचना सीएम फ्लाइंग को दी। सीआईडी की सूचना पर सीएम फ्लाइंग के डीएसपी बीरेंद्र सिंह ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता मोहित को मामले से अवगत करवा मौके पर बुलाया तथा स्वयं अपनी टीम के साथ देर रात नारनौल पहुंचे।

इस बीच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम भी नारनौल पहुंच गई। इसके बाद सीएम फ्लाइंग, सीआईडी व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने तड़के 3 बजे फैक्ट्री पर छापा मारा। इस छापामारी कार्रवाई के दौरान टीम ने देखा कि दो भट्ठियों में टायर जला कर काला तेल निकाला जा रहा है। इस कार्य में फैक्ट्री के दो कारिंदे लगे हुए हैं। फैक्ट्री में रबड़ जलाकर निकाले गए काले तेल से भरा एक टैंकर भी खड़ा हुआ था।

सीएम फ्लाइंग टीम ने जब कारिंदों से फैक्ट्री मालिक के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि गांव कायसा (राजस्थान) निवासी सुबेसिंह, रोडवाल निवासी गुलाब सिंह व नीमराना निवासी मीठू इसे पार्टनरशिप में चलाते हैं। उनके कहने पर ही हम यहां काम कर रहे हैं। इस दौरान टीम ने पाया कि फैक्ट्री संचालक बिना अनुमति व बिना लाइसेंस अवैध तरीके से टायर जला कर तेल निकाल कर धारा 21 व 22 प्रदूषण अधिनियम वायु नियंत्रण-1981 की उल्लंघना कर रहे हैं। फैक्ट्री संचालक आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

इस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने फैक्ट्री को दोबारा सील कर दिया। बाद में छापामारी टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा मौके पर मिले तेल टैंकर को अपने कब्जे में लेकर सेल टैक्स विभाग को सौंप दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री में काम कर रहे दोनों कारिंदों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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