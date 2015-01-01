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रोटरी क्लब:स्वर्ग आश्रम में बनाए विश्रामगृह का किया लोकार्पण

नारनौलएक घंटा पहले
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रेवाडी राेड स्वर्ग आश्रम में बने नए हॉल भवन का लाेकार्पण करते मुख्यअतिथि ।
  • जीर्णोद्धार मुहिम के तहत शुक्रवार नव निर्मित विश्राम गृह हॉल का लोकार्पण किया गया

रोटरी क्लब नारनौल द्वारा चलाई जा रही रेवाड़ी रोड स्थित स्वर्ग आश्रम के जीर्णोद्धार मुहिम के तहत शुक्रवार नव निर्मित विश्राम गृह हॉल का लोकार्पण किया गया। दुलीचंद संघी चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से बनाए गए इस भवन का लोकार्पण ट्रस्ट की ओर से महेश गुप्ता दिल्ली वाले ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपालशरण गर्ग ने की। समाजसेवी संदीप संघी विशिष्ठ अतिथि थे।

स्वर्ग आश्रम जीर्णोद्धार मुहिम के प्रोजेक्ट चेयरमैन संजय गर्ग ने बताया कि दुलीचंद संघी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रोटरी क्लब को पहले भी सार्वजनिक शौचालय, गायों के लिए टीन शेड जैसे कई जनहित कार्यों के लिए सहयोग मिलता रहा है। स्वर्ग आश्रम में बनाए गए इस विश्राम हॉल में यहां आने वाले लोगों को बैठने की सुविधा रहेगी।

मुख्य अतिथि ने कहा कि दुलीचंद संघी ट्रस्ट की ओर से स्वर्गीय सेठ दुलीचंद संघी एवं उनकी पत्नी श्यामलता संघी की पुण्य स्मृति में स्वर्ग आश्रम में हॉल का निर्माण करवाया गया है। इस अवसर पर उन्होंने ट्रस्ट की ओर से रोटरी क्लब को एक मोक्ष वाहन भी दिए जाने की घोषणा की। इस मोक्ष वाहन का संचालन रोटरी क्लब करेगा।

क्लब के प्रधान एडवोकेट राजकुमार यादव ने बताया कि रोटरी क्लब द्वारा पूर्व में एक मोक्ष वाहन का संचालन किया जा रहा है, लेकिन आजकल के समय में मोक्ष वाहन की आवश्यकता बढ़ रही थी और प्रतिदिन बहुत से लोगों की तरफ से क्लब को मोक्ष वाहन भेजने के लिए प्रार्थना की जाती रहती है।

इसलिए इस बढ़ती हुई आवश्यकता को नजर में रखते हुए दुलीचंद संघी चेरिटेबल ट्रस्ट ने सहज हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उनकी ओर से मोक्ष वाहन भेंट करने की स्वीकृति प्रदान की है।

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