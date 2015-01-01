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दीपोत्सव का आगाज:धनतेरस पर बाजार हुए गुलजार, लोगों ने जमकर की खरीदारी

नारनौल3 घंटे पहले
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नारनाैल में धनतेरस पर्व पर बर्तनाें की दुकान पर खरीदारी करते लाेग ।
  • वबर्तन और ज्वैलरी की दुकानों पर दिनभर लगी रही भीड़, आज भी रहेगी चहल-पहल

धनतेरस के साथ ही दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। गुरुवार को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर बाजार गुलजार रहे।

चूंकि इस पर्व पर ज्वैलरी, इलेक्ट्राेनिक्स, बर्तन व नए वाहन खरीदकर घर लाने को शुभ माना जाता है। इसके चलते गुरुवार को ज्वैलरी की दुकानों, बर्तनों की दुकानों, वाहनों की एजेंसियों समेत सभी बाजारों में खरीदारों की भीड़ लगी रही। धनतेरस पर बाजारों में जमकर खरीददारी होने से कोरोना काल में लंबे समय से खाली बैठे दुकानदार एवं व्यवसायी खुश नजर आए। हालांकि इस बार बाजार में दो दिन गुरुवार व शुक्रवार को भी धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में कोरोना काल के बावजूद दीपावली का पर्व व्यापारियों के लिहाज से अच्छा रहेगा। हरियाणा व्यापार मंडल के जिला प्रधान बजरंगलाल अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार को धनतेरस का पर्व आर्थिक तौर पर अच्छा रहा।

गुरुवार को सुबह से लेकर देर शाम तक जिले के सर्राफा बाजार, बर्तन बाजार, कपड़ा बाजार, जूता बाजार, रेडिमेड कपड़ा मार्केट व वाहनों की एजेंसियों पर खरीदारों की भीड़ लगी रही। इस दौरान लोगों ने सभी छोटे-बड़े सामान की जमकर खरीदारी की। इस बार शुक्रवार को भी धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में शुक्रवार को भी जमकर खरीददारी होने की उम्मीद है। इस प्रकार कोरोना काल में लंबे समय से खाली बैठे व्यापारी दीपावली पर अच्छा व्यापार कर लेंगे। इस प्रकार दीपावली का पर्व व्यापारियों के लिहाज से अच्छा रहेगा।

वाहनाें से लेकर बर्तन व कपड़ा व्यापार में देर शाम तक बनी रही रौनक

महेंद्रगढ़ | धनतेरस के पर्व पर गुरुवार को नगर के बाजारों में लोगों ने जमकर खरीददारी की। सर्राफा बाजार व ऑटो बाजार में जहां गर्मी रही, वहीं बर्तन, कपड़ा मार्केट में सुस्ती छाई नजर आई। ऑटो बाजार की गर्मी के चलते लोगों को अपनी मन पंसद के वाहन नहीं मिल पाए। दुपहिया वाहनों में स्कूटी ने मोटर साइकिल को पछाड़ दिया। जहां बीते वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में सजावटी लाइटों व अन्य सामान में 80 प्रतिशत तक चाइना प्रोडेक्ट का कब्जा रहता था, वहीं इस बार स्वदेशी प्रोडेक्ट ही नजर आए।

लाइटों व मोमबत्ती की बजाए इस बार मिट्टी के दीए भी खूब बिके। बता दें कि इस बार धनतेरस का पर्व दो दिन मनाया जा रहा है। गुरुवार को नगर के बाजारों में काफी भीड़ रही। व्यापारी भी अपनी-अपनी दुकानों को सजाने के साथ-साथ अपने माल पर छूट देकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते नजर आए। काफी दुकानों के आगे जूते-चप्पल, गर्म कपड़े, सजावटी सामान, इलैक्ट्रोनिक्स आईटम, गैस चूल्हे सहित अन्य सामानों की सेल लगाकर अपना सामान बेचते रहे। दुकानों की बजाय लोग सेल की स्टालों पर ज्यादा खरीददारी करते नजर आए। बर्तन व्यापारियों के अनुसार हर बार धनतेरस को उनका व्यापारी 25 से 30 लाख तक का होता है। परंतु इस बार मुश्किल से 15-20 पर पहुंच रहे हैं। उधर ऑटो बाजार की बात करें तो मांग अधिक होने के कारण लोगों को उनकी मन पसंद मॉडल की गाड़ी नहीं मिल पाई।

अनुमान है कि महेंद्रगढ़ में करीब 70 से 80 चौपहिया वाहनों की बिक्री हुई। दोपहिया वाहनों की बात करते तो 150 से 200 के करीब दोपहिया वाहन बिके जिनमें स्कूटी की मांग सबसे ज्यादा रही। 35 से 40 के करीब ट्रेक्टर भी किसानों द्वारा धनतेरस के पर्व पर खरीदे। उधर, महेंद्रगढ़ में सर्राफा की करीब 5 दर्जन दुकानें हैं।

धनतेरस पर रेडीमेड कपड़ों व ज्वैलरी की पिछले साल की तुलना में रही ज्यादा डिमांड
सर्राफा एसोसिएशन के प्रधान अजीत जैन ने बताया कि कोरोना काल के बावजूद धनतेरस पर ज्वैलरी की डिमांड पिछले साल की तुलना में अधिक रही। धनतेरस पर ज्वैलरी का अच्छा कारोबार होने से सर्राफा मार्केट के व्यवसायी खुश हैं। वहीं रेडिमेड कपड़ा एसोसिएशन के प्रधान धर्मवीर यादव ने बताया कि धनतेरस पर रेडीमेड कपड़ों का व्यापार अच्छा रहा। धनतेस पर पिछले साल की तुलना में रेडिमेड कपड़ों की डिमांड अधिक रही। धनतेरस पर बर्तन विक्रेताओं को एक मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। बर्तन विक्रेताओं ने बताया कि धनतेरस पर फैंसी गिलास व कटोरी, स्टील के बर्तन, चांदी के बर्तन व पूजा की थाली, कांसे की थाली आदि की बिक्री ज्यादा हुई। रेडीमेड व्यापारी राकेश यादव ने बताया कि इस बार उन्होंने कई नई वैरायटी मंगाई। इनकी डिमांड भी ज्यादा थी, गत वर्ष की तुलना में इस बार काम अच्छा रहा। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण काम प्रभावित था, मगर धनतेरस पर काम अच्छा रहा।

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