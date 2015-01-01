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इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय:मिशन एडमिशन; नारनौल के पीजी कॉलेज में 92 प्रतिशत पहुंची जूलॉजी की कटऑफ

नारनौल14 मिनट पहले
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इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (रेवाड़ी) से संबद्ध कालेजों में पीजी कक्षाओं में दाखिले के लिए गुरुवार को पहली कट ऑफ लिस्ट जारी की गई। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारनौल के दाखिला नोडल अधिकारी डाॅ. सतीश सैनी ने बताया कि हायर एजुकेशन विभाग हरियाणा की ओर से पीजी कक्षाओं में दाखिले के लिए गुरुवार को पहली मैरिट कट आफ लिस्ट जारी की गई।

मैरिट कट ऑफ लिस्ट के रिकार्ड के अनुसार एआईजी कैटेगरी में एमएससी बॉटनी में 90.4 प्रतिशत, केमेस्ट्री में 87.62 प्रतिशत, जूलोजी में 92 प्रतिशत, जियोलॉजी में 83.48 तथा गणित में 82.21 प्रतिशत से अधिक अंकों वाले छात्र-छात्राओं को ही दाखिला सूची में स्थान पाया है। दाखिला नोडल अधिकारी ने बताया कि इस बार उनके काॅलेज में पीजी कक्षाओं में दाखिला लेने के लिए ओवरऑल कुल सीटों की तुलना में 7 गुणा से अधिक आवेदन आए हैं। इसलिए मैरिट कट आफ लिस्ट उच्च स्कोर पर पहुंच गई है।

कट ऑफ लिस्ट के अनुसार एचओजीसी कैटेगरी में जूलोजी में 86 प्रतिशत तो बॉटनी में 82 प्रतिशत से अधिक अंकों वाले छात्र-छात्राओं को ही दाखिला सूची में स्थान मिल पाया। मैरिट सूची में स्थान पाने वाले छात्र-छात्राएं अब 20 दिसंबर तक अपनी फीस ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। फीस जमा करवाने वाले छात्र-छात्राएं के दाखिले ही कंफर्म समझे जाएंगे। इसलिए मैरिट कट |फ लिस्ट में स्थान पाने वाले सभी छात्र-छात्राएं निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन अपनी फीस जमा करवा अपना दाखिला सुनिश्चित करें।

पीजी कक्षाओं में दाखिले के लिए मैरिट कट ऑफ लिस्ट इस प्रकार रही
पीजी कॉलेज मेरिट लिस्ट
संकाय एआईजी एचओजीसी ईडब्ल्यूएस एससी डीएससी बीसी.ए बीसी.बी डीए
एमकॉम 78.97 74 71.56 60.83 59.94 64.83 73.17 ..
एमए अंग्रेजी 77.46 70.17 59.75 64.25 60.83 64.72 67.71 ..
एमए हिन्दी 71.12 67.04 62.33 63.42 60.83 63.88 65.67 55.08
एमएससी बॉटनी 90.04 84.52 83.48 75.72 75.07 77.83 80.28 ..
एमएससी केमेस्ट्री 87.62 80.69 79.31 72.03 74.24 78.97 78.86 ..
एमएससी कंप्यूटर साइंस 74.11 70.14 .. 64.21 63.69 67 68.66 ..
एमए भूगोल 79.25 73.38 70.71 67.05 69.17 69.42 72.05 ..
एमएससी जियोलॉजी 83.48 78.79 .. 69.31 74.24 65.83 77.62 ..
एमएससी गणित 82.21 78.24 77.03 70 60.83 75.08 76.71 ..
एमएससी जूलोजी 92 86.38 84.07 78.09 75.07 77.55 84.59 ..

नारनौल कॉलेज में 10 विषयों के लिए 330 सीटों निर्धारित
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारनौल में 10 विषयों में पीजी की पढ़ाई करवाई जाती है। इन 10 विषयों के लिए 330 सीटों निर्धारित की गई हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि बीतने तक कालेज में 330 सीटों पर दाखिले के लिए 2153 आवेदन आए हैं। विज्ञान संकाय में सीटों की तुलना में 10 गुणा से अधिक आवेदन आए हैं। इस प्रकार दाखिले के लिए विज्ञान संकाय में काॅलेज में भारी मारामारी है।
- डॉ. सतीश सैनी, दाखिला नोडल अधिकारी, पीजी काॅलेज नारनौल।

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