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कार्रवाई:नप ने अवैध निर्माण गिराकर कब्जा मुक्त कराई जमीन

नारनौल3 घंटे पहले
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नारनाैल में नगर परिषद की जमीन पर किए गए पक्के अतिक्रमण काे गिराती नगर परिषद की टीम।

नगर परिषद नारनौल ने कोर्ट के आदेश पर शनिवार को नप की बेशकीमती 323.33 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध तौर पर किए गए पक्के निर्माण को गिरा कर अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कर कब्जा लिया। नगर परिषद ने भारी पुलिस बल को साथ लेकर की गई।

इस कब्जा कार्रवाई के दौरान नप गेट से सटी जमीन पर अवैध तौर पर बनाई गई 5 दुकानों, दुकानों पर बनाए गए कमरे व बाथरूम, एक कमरा व चारदीवारी को जेसीबी से गिरा कर कब्जा लिया। इस कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जाधारकों ने जेसीबी के सामने आकर विरोध जताने का प्रयास किया तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया। इस कब्जा कार्रवाई के बाद नगर परिषद अधिकारियों ने अवैध कब्जाधारियों को दोबारा कब्जा नहीं करने की चेतावनी भी दी।

बता दें कि नगर परिषद नारनौल की नप कार्यालय के मुख्यद्वार के साथ लगती नप की खसरा टाउन संख्या-5441 कुल रकबा 323.33 वर्ग मीटर पर संजय कुमार पुत्र विजयपाल व शीला देवी पत्नी विजयपाल ने अवैध कब्जा कर उस पर पक्का निर्माण कर रखा था। इस भूमि को लेकर शीला देवी बनाम नगर परिषद व संजय बनाम नगर परिषद नारनौल का कोर्ट में केस चल रहा था।

इस केस का फैसला 24 अगस्त 2016 को सिविल जर्ज ने नगर परिषद के हक में दिया था। इसके बाद सिविल जज जूनियर डिविजन की अदालत ने 1 अप्रैल 2017, सेशन जज ने 30 अगस्त 2019, जिला न्यायालय ने 5 मार्च 2020 को नगर परिषद के हक में दिया था।

संबंधित भूमि पर न्यायालय का कोई बंदी आदेश नहीं आने पर नगर परिषद ने 4 नवंबर को शीला देवी हरियाणा नगरपालिका अधिनियम-1973 की धारा 181 के तहत नोटिस दिया था तथा 28 अक्टूबर को संजय को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम-1973 की धारा 181 के तहत नोटिस जारी किए थे।

इसके चलते नोटिस का कोई जवाब न देने तथा 7 नवंबर तक इस जमीन पर न्यायालय का कोई बंदी आदेश न आने पर नगर परिषद ने कोर्ट के पूर्व में दिये आदेशानुसार शनिवार को अपनी इस भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने की कार्रवाई की। इस कब्जा कार्रवाई को लेकर शुरु से ही शहर में चर्चा थी।

इसके चलते अवैध कब्जाधारियों के पक्ष में उनके समाज के अनेक लोगों का मौके पर जमावड़ा हुआ। समाज के लोगों ने इस दौरान अवैध कब्जाधारियों को भरोसा दिलाया कि नप को कब्जा नहीं देंगे। अवैध कब्जाधारियों के पक्ष में समाज के लोगों की इस मंशा को भांपते हुए नगर परिषद अधिकारियों ने कब्जाधारी पक्ष के साथ मीटिंग कर उन्हें मामले के कानूनी पहलु बताये ओर शांतिपूर्वक अपना सामान समेट कर कब्जा देने के लिए समझाया। काफी प्रयास के बाद दोपहर 1 बजे तक जब बात सिरे नहीं चढ़ती नही दिखाई दी तो करीब 1.30 बजे पुलिस बल को मौके पर बुलाया। इसके बाद नगर परिषद के ईओ केके यादव, डयूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ प्रमोद कुमार व अन्य अधिकारी पौने 2 बजे 2 जेसीबी, फायर ब्रिगेड व ट्रैक्टर टाली समेत पूरे लाव-लश्कर के साथ कब्जा लेने के लिए मौके पर पहुंचे।

इनको वहां देखकर अवैध कब्जाधारियों के पक्ष में अनेक महिलाओं ने इसका विरोध करते हुए अधिकारियों से तोड़-फोड़ नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें समझा कर एक तरफ हटा कब्जा कार्रवाई शुरू की।

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