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राहत की खबर:उद्योग लगाने के लिए विभागों के चक्कर काटने का झंझट नहीं, सिंगल विंडो पर ही मिल जाती है एनओसी

नारनौल4 घंटे पहले
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  • उद्योगपतियों की सुविधा के लिए बनाया गया इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल, एडीसी ने आवेदकों की समीक्षा की
  • जिलास्तरीय समाशोधन समिति में एडीसी बोले- विभाग ने तय समय मेंं कार्यवाही नहीं तो समझी जाएगी डिम्ड परमिशन

इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल पर आने वाले हर आवेदन पर सभी विभाग निश्चित समय सीमा में कार्यवाही करें। अगर निश्चित समय पर कार्यवाही नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए डीम्ड परमिशन समझी जाएगी।

इसके बाद अगर कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। ये निर्देश अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक मीणा ने गुरुवार को लघु सचिवालय में जिला स्तरीय समाशोधन समिति की बैठक में दिए। इसके अलावा जिला स्तरीय कष्ट निवारण समिति उद्योग की बैठक मेंं हुई। इसमें एडीसी ने बताया कि राज्य सरकार की नीति है कि हरियाणा मेंं इनवेस्ट करने के लिए किसी भी उद्योगपति को विभिन्न विभागों के चक्कर न लगाने पड़े और उसे सिंगल विंडो पर ही सभी तरह की एनओसी मिल जाए। उन्होंने बारी-बारी से विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदनोंं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन पर तय समय मेंं कार्यवाही पूरी करें।

इसके बाद जिला स्तरीय कष्ट निवारण समिति उद्योग की बैठक में कनीना में बिजली कनेक्शन से संबंधित एक शिकायत मिली जिस पर बिजली निगम के अधिकारियों ने एक सप्ताह तक इसका समाधान करने का आश्वासन दिया। इस बैठक में उद्योगोंं की ओर से रखी जाने वाली अन्य समस्याओं पर भी विचार किया गया तथा उन्हें जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद तरुण कुमार, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र संदीप, राकेश यादव उद्योग विस्तार अधिकारी, डीटीपी प्रवीण चौहान के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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