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समस्या:स्टोन क्रेशर मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

नारनौल3 घंटे पहले
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  • केस सुनवाई के लिए वापस एनजीटी को सौंपा, 4 सप्ताह का दिया समय

नांगल चौधरी क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर खोले गए स्टोन क्रेशर संचालकों को एनओसी जारी करने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुनवाई के लिए एनजीटी को सौंप दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए एनजीटी को 4 हफ्ते के अंदर दोनों पक्षों की दलील सुनकर अपना फैसला सुनाने के आदेश दिए हैं।

बता दें कि नांगल चौधरी क्षेत्र में वर्ष 2018 में नियमों को ताक पर रखकर अनेक स्टोन क्रेशरों को एनओसी जारी की गई थी। आबादी क्षेत्र के निकट स्टोन क्रेशर स्थापित से नांगल चौधरी क्षेत्र के 35 गांवों में पर्यावरण प्रदूषण को तेजी से बढ़ावा मिलने लगा। इस मामले में तेजपाल यादव ने एनजीटी कोर्ट में याचिका दायर की।

इसके बाद 24 जुलाई 2019 को महेंद्रगढ़ जिले के 72 अवैध स्टोन क्रेशरों को तत्काल बंद करने व हरियाणा के मुख्य सचिव को इस मामले में सम्मिलित अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। साथ ही एनजीटी ने उपायुक्त को पर्यावरण की क्षति पूर्ति को क्रेशर संचालकों से जुर्माना वसूलने के आदेश भी दिए थे।

इसके बाद जब प्रशासनिक ने इस आदेश को लागू नहीं किया तो क्रेशर संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इससे 13 अगस्त 2019 को कुछ समय के लिए उन्हें इस मुद्दे पर राहत मिल गई। इसके बाद कोरोना की वजह से 7-8 महीनों तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी।

अब इस केस की त्वरित सुनवाई हेतु सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम लगाई एक याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों रोहिंटन फली नरीमन, नवीन सिन्हा व कृष्ण मुरारी की मुख्य खंडपीठ ने 2 नवंबर को सुनवाई करते हुए मामले को वापस पर्यावरण अदालत एनजीटी को सौंपने के आदेश दिए।

इसमें सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश दिया कि एनजीटी इस मामले को जल्द से जल्द 4 हफ्ते के अंदर दोनों पक्षों को सुनकर फैसला करे। वकील प्रशांत भूषण के इस आग्रह कि इस केस को कम से कम समय सीमा के अंदर सुना जाए, ताकि पर्यावरण के मुद्दे पर क्षेत्र की जनता को प्रदूषण से निजात मिल सके, पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर एनजीटी को दोनों पक्षों को सुनकर इस पर जल्द फैसला देने के आदेश दिए।

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