पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सरकार का फैसला:अब 15 फरवरी से प्राइमरी स्कूलों को खोलने की तैयारी

नारनौल2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कोरोना केसों में कमी को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला
  • इस बार स्कूलों में 1 मई से नया सत्र शुरू होगा

प्रदेश में नए कोरोना केसों तथा एक्टिव केसों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। प्रदेश के 8 जिलों में कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। इसके अलावा 4 जिलों में 1-1 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। ऐसे में कोरोना केसों में आयी कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूलों में 1 फरवरी से छठी से 8वीं तक की कक्षाएं लगाने के बाद अब 15 फरवरी से प्राइमरी स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है।

इससे पिछले साढ़े 10 महीनों से बंद प्राइमरी स्कूलों में 15 फरवरी से चहल-पहल शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार इस बार लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के कारण नॉन बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं 20 अप्रैल के बाद ली जाएंगी। इसके चलते इस बार स्कूलों में 1 मई से नया सत्र शुरू होगा।

शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में कोरोना केसों में आयी कमी को देखते हुए सरकार ने 1 फरवरी से स्कूलों में छठी से 8वीं तक की कक्षाएं लगा कर रेगुलर पढ़ाई शुरू करवा दी है। स्कूलों में छठी से 8वीं तक की कक्षाएं सुचारू रूप से शुरू हो जाने के बाद प्रदेश सरकार अब 15 फरवरी से प्राइमरी स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है।

शिक्षा विभाग के अनुसार सरकार करीब ढाई महीने तक स्कूलों में नॉन बोर्ड की कक्षाओं में रेगुलर पढ़ाई करवाने के बाद उनकी वार्षिक परीक्षाएं लेने पर विचार कर रही है। ऐसे में इस बार प्रदेश के स्कूलों में 20 अप्रैल बाद नॉन बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं भी पढ़ाई गए पाठ्यक्रम के अंदर से ही ली जाएंगी। इसके बाद 1 मई से स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू किया जाएगा।

स्वस्थ्य स्टूडेंट्स को मिलेगा स्कूल में प्रवेश

शिक्षा विभाग के अनुसार 15 फरवरी से स्कूल खुलने के दौरान कोरोना के बिना लक्षण वाले छात्र-छात्राओं को ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा। विद्यार्थियों के कोरोना टेस्ट की व्यवस्था शिक्षा विभाग को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर करनी होगी।

स्कूल आने वाले सभी शिक्षकों व विद्यार्थियों की मुख्य गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें प्रवेश करने की इजाजत होगी। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करनी होगी। स्कूल लगने से पहले सभी इंचार्जों को अपने-अपने स्कूल में उचित सफाई व्यवस्था करनी होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser