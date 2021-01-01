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स्वच्छता सर्वेक्षण-2021:घर-घर से कूड़ा उठाने व शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के आदेश

नारनौल2 घंटे पहले
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स्वच्छता सर्वेक्षण की बैठक में बोलते हुए जिला नगर आयुक्त जेके आभारी। - Dainik Bhaskar
स्वच्छता सर्वेक्षण की बैठक में बोलते हुए जिला नगर आयुक्त जेके आभारी।
  • रैंकिंग सुधारने को डीएमसी ने कसी कमर, 1 मार्च से शुरू होने वाले सर्वे में रैंकिंग टॉप पर ले जाने को प्रयास शुरू

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। 1 मार्च से शुरू होने वाले सर्वे में शहर की रैंकिंग टॉप पर ले जाने के लिए अभी से प्रयास शुरू हो गए हैं। जिला नगर आयुक्त डॉ. जेके आभीर ने इस संबंध में बुधवार को बैठक कर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्हाेंने बताया कि कुल 6000 अंकों के आधार पर रैंकिंग तय हाेगी। इसमें 1800 अंक सिटीजन फीडबैक के, 2400 सर्विस लेवल प्रोग्रेस के व 1800 जीएफसी, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस-प्लस एवं पानी के शामिल हाेंगे।

मीटिंग में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत आने वाले सभी एजेंडा के बारे में जायजा लिया गया तथा सर्वे के सभी बिन्दुओं पर संबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया। डीएमसी ने सभी अधिकारियों को सिटीजन फीडबैक उपलब्ध करवाने तथा सभी सफाई दरोगा को स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 को बेहतर बनाने के लिए अपने-अपने वार्ड में सफाई रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने वॉल पेंटिंग के माध्यम से जागरुकता फैलाने, होर्डिंग बैनर व स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर-घर से कूड़ा उठाने के बारे में चर्चा की व होटल-ढ़ाबे को स्वच्छ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंंने कहा कि जिन होटलों में साफ-सफाई तथा गीला व सुखा कूड़े का उचित प्रबंध होगा उसे नगर परिषद/पालिकाओं की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने फल व सब्जी बाजार में भी स्वच्छता बनाए रखने कि निर्देश दिए।

बैठक के दौरान सीटीएल दीपक दुबे ने बताया कि सर्वेक्षण-2021, 1 जनवरी से 28 मार्च तक चलेगा जिसमें सीटीजन फीडबैक के 1800 नंबर जोड़े जाएंगे व इसमें सर्विस लेवल प्रोग्रेस के भी नंबर है। सर्विस लेवल प्रोग्रेस के कुल अंक 2400 हैं। जीएफसी व ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस-प्लस के कुल 1800 अंक है।

बैठक के दौरान जिला नगर आयुक्त ने स्वच्छ सर्वेक्षण को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को कड़े शब्दों में शहर को स्वच्छ रखने तथा स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में जिला महेंद्रगढ़ को अच्छी रैंकिंग लाने के निर्देश दिए। बैठक में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी केके यादव, पालिका अभियंता अंकित वशिष्ठ, जेई विकास शर्मा समेत अनेक कर्मचारी मौजूद थे।

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